Bortolotti et Thiim en DTM en 2024 pour SSR Performance

Deux noms prestigieux prendront le départ du DTM pour SSR Performance. Pour la saison 2024, Mirko Bortolotti et Nicki Thiim piloteront la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 pour l'équipe munichoise de Stefan Schlund.

Cette année, le pilote d'usine Lamborghini Bortolotti a remporté le vice-championnat DTM avec SSR Performance. L'Italien a remporté trois victoires en course et est monté sur deux autres podiums.

Le nom de Thiim attire l'attention de tous les fans de sport automobile. Nicki Thiim a été deux fois champion GTE-Pro du championnat du monde d'endurance et son père Kurt Thiim a également laissé une grande trace dans le sport automobile. Le champion DTM de 1986 a transmis à son fils des gènes de vitesse. L'"équipe Thiim" danoise fait donc son retour en DTM avec SSR Performance. La première tentative de Nicki Thiim en DTM s'était terminée en 2022 après deux week-ends sans marquer de points, T3 Motorsport s'étant retiré pour cause d'insolvabilité.

"C'est une belle surprise de Noël pour les fans de DTM ! Avec Bortolotti et Thiim, nous pouvons nous placer en tête du DTM. Je suis très heureux de cette solide combinaison de pilotes ! Nous voulons nous battre pour le titre dans la nouvelle saison et gagner le championnat par équipe", explique Schlund.

De bonnes discussions ont eu lieu avec les deux pilotes sur le site de l'entreprise SSR Performance dans le quartier de Freimann à Munich. "L'alchimie est bonne. Avec Mirko, nous avons déjà travaillé ensemble de manière formidable cette année et nous avons eu du succès ensemble. Nicki apporte beaucoup d'individualité et nous pensons qu'il va enrichir notre équipe avec ses compétences et son expérience".