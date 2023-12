Bortolotti e Thiim 2024 per SSR Performance in DTM

Due nomi illustri si schiereranno per SSR Performance nel DTM. Mirko Bortolotti e Nicki Thiim guideranno la Lamborghini Huracán GT3 EVO2 del team di Monaco di Stefan Schlund nella stagione 2024.

Il pilota ufficiale Lamborghini Bortolotti ha vinto il secondo posto nel campionato DTM con SSR Performance quest'anno. L'italiano vanta tre vittorie in gara e altri due podi.

Il nome di Thiim fa drizzare le orecchie a tutti gli appassionati di motorsport. Nicki Thiim è due volte campione GTE Pro nel Campionato Mondiale Endurance e anche suo padre Kurt Thiim ha lasciato un segno nel mondo del motorsport. Il campione del DTM del 1986 ha trasmesso i geni della velocità al figlio. Il "Team Thiim" danese torna quindi nel DTM con SSR Performance. Il primo tentativo di Nicki Thiim nel DTM nel 2022 si è concluso dopo due fine settimana senza punti, poiché la T3 Motorsport si è ritirata per insolvenza.

"È una bella sorpresa di Natale per i fan del DTM! Con Bortolotti e Thiim, possiamo essere in testa al DTM. Sono molto contento di questa forte combinazione di piloti! Vogliamo lottare per il titolo nella nuova stagione e vincere il campionato a squadre", spiega Schlund.

Entrambi i piloti hanno discusso a lungo presso la sede della SSR Performance nel quartiere Freimann di Monaco. "La chimica è perfetta. Con Mirko abbiamo già lavorato molto bene quest'anno e abbiamo avuto successo insieme. Nicki apporta molta individualità e crediamo che arricchirà la nostra squadra con le sue capacità e la sua esperienza".