Bortolotti e Thiim 2024 para a SSR Performance no DTM

A SSR Performance vai competir no DTM em 2024 com nomes ilustres. Mirko Bortolotti e Nicki Thiim vão conduzir os dois Lamborghini Hurácan GT3 EVO2 da equipa sediada em Munique.

Dois nomes ilustres vão alinhar pela SSR Performance no DTM. Mirko Bortolotti e Nicki Thiim vão conduzir o Lamborghini Huracán GT3 EVO2 para a equipa de Stefan Schlund, sediada em Munique, na época de 2024.

O piloto de fábrica da Lamborghini, Bortolotti, foi vice-campeão do DTM com a SSR Performance este ano. O italiano conta com três vitórias em corridas e mais dois lugares no pódio.

O nome Thiim faz com que todos os fãs dos desportos motorizados se levantem e prestem atenção. Nicki Thiim é bicampeão de GTE Pro no Campeonato do Mundo de Resistência e o seu pai, Kurt Thiim, também deixou a sua marca no desporto automóvel. O campeão do DTM de 1986 transmitiu os genes da velocidade ao seu filho. A "Equipa Thiim" dinamarquesa está, portanto, a regressar ao DTM com a SSR Performance. A primeira tentativa de Nicki Thiim no DTM em 2022 terminou após dois fins-de-semana sem pontos, uma vez que a T3 Motorsport se retirou devido a insolvência.

"É uma bela surpresa de Natal para os fãs do DTM! Com o Bortolotti e o Thiim, podemos estar mesmo na frente do DTM. Estou muito contente com esta forte combinação de pilotos! Queremos lutar pelo título na nova época e ganhar o campeonato de equipas", explica Schlund.

Houve boas discussões com ambos os pilotos na sede da empresa SSR Performance, no distrito de Freimann, em Munique. "A química encaixa-se. Já trabalhámos muito bem com o Mirko este ano e temos tido sucesso juntos. O Nicki traz muita individualidade e acreditamos que vai enriquecer a nossa equipa com as suas capacidades e experiência."