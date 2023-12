Coup d'envoi du DTM eSports Championship 2024

Le DTM eSports Championship débutera en janvier 2024. 32 des meilleurs simraceurs s'affronteront pour le titre et une cagnotte de 50.000 €. Six courses seront organisées pendant les mois d'hiver.

À partir de janvier 2024, le DTM mettra virtuellement les gaz avec le DTM eSports Championship 2024. Six courses avec les meilleurs SimRacers d'Europe sont au programme de cette série dotée d'un prix de 50.000 euros sur les circuits de la saison DTM 2024. Au total, 32 places de départ permanentes sont disponibles dans le DTM eSports Championship 2024, la qualification pour les places de départ convoitées commence en janvier. Les six courses ainsi que la phase de qualification seront retransmises en direct sur la chaîne YouTube du DTM à l'adresse youtube.com/DTM avec des commentaires en allemand et en anglais.

Le 1er janvier, le leaderboard du DTM eSports Championship s'ouvre sur la plateforme SimRacing RaceRoom. En réalisant un temps au tour rapide dans le DTM Experience de RaceRoom avec le design original des voitures de la saison DTM 2023, les participants pourront alors se qualifier pour une place dans l'une des deux courses de shootout. Seize places permanentes seront attribuées lors de chacune des deux courses Shootout, qui auront lieu le 19 janvier dans la ville virtuelle d'Oschersleben et le 2 février dans la ville virtuelle de Zandvoort. Le mode de qualification garantit que seuls les meilleurs et les plus rapides des simraceurs participent aux événements et se mêlent au championnat.

À partir du 8 mars, les 32 participants prendront le départ de la première course du championnat de la saison à 19 heures sur le Norisring. Les six courses du DTM eSports Championship se dérouleront toujours le vendredi à 19 heures. Après le coup d'envoi sur le circuit urbain virtuel de Nuremberg, les semaines suivantes seront consacrées aux courses sur le Nürburgring, le Lausitzring, le Sachsenring, le Red Bull Ring et la finale sur le Hockenheimring. Une semaine après la finale, le champion du DTM eSports Championship 2024 sera honoré lors de l'ouverture de la saison du DTM réel, du 26 au 28 avril, au Motorsport Arena Oschersleben.

Calendrier des courses du DTM eSports Championship 2024

01.01.2024 - 15.01.2024 Leaderboard 1

19.01.2024 Shootout 1 Motorsport Arena Oschersleben

19.01.2024 - 29.01.2024 Période d'ouverture Leaderboard 2

02.02.2024 Shootout 2 Circuit Zandvoort

08.03.2024 Round 1 Norisring

15.03.2024 Round 2 Nürburgring

22.03.2024 Round 3 Lausitzring

05.04.2024 Round 4 Sachsenring

12.04.2024 Round 5 Red Bull Ring

19.04.2024 Round 6 Hockenheimring Baden-Württemberg