Via libera al Campionato DTM eSports 2024

A partire da gennaio 2024, il DTM andrà a tutto gas virtualmente con il DTM eSports Championship 2024. Sei gare con i migliori SimRacers d'Europa sono in programma per la serie, dotata di un montepremi di 50.000 euro, sui circuiti della stagione DTM 2024. Nel DTM eSports Championship 2024 sono disponibili 32 posti di partenza permanenti e le qualificazioni per gli ambiti posti di partenza inizieranno a gennaio. Tutte le sei gare e la fase di qualificazione saranno trasmesse in diretta sul canale YouTube del DTM all'indirizzo youtube.com/DTM con commento in tedesco e inglese.

Il 1° gennaio si aprirà la classifica del Campionato DTM eSports sulla piattaforma di simulazione di corse RaceRoom. Con un giro veloce nell'esperienza DTM di RaceRoom con il design originale del veicolo della stagione DTM 2023, i partecipanti possono qualificarsi per un posto in una delle due gare shootout. Nelle due gare di qualificazione, che si svolgeranno il 19 gennaio nel circuito virtuale di Oschersleben e il 2 febbraio in quello virtuale di Zandvoort, verranno assegnati 16 posti di partenza permanenti in ciascuna gara. La modalità di qualificazione garantisce che solo i Simracers migliori e più veloci partecipino agli eventi e al campionato.

A partire dall'8 marzo, i 32 partecipanti prenderanno il via alla prima gara di campionato della stagione alle 19.00 al Norisring. Le sei gare del Campionato eSports DTM si tengono sempre il venerdì alle 19.00. L'apertura della stagione sul circuito stradale virtuale di Norimberga sarà seguita nelle settimane successive da gare al Nürburgring, al Lausitzring, al Sachsenring, al Red Bull Ring e dalla finale all'Hockenheimring. Una settimana dopo la finale, il campione del DTM eSports Championship 2024 sarà premiato all'apertura della stagione del DTM vero e proprio dal 26 al 28 aprile nella Motorsport Arena di Oschersleben.

Calendario gare Campionato DTM eSports 2024

01.01.2024 - 15.01.2024 Classifica 1

19/01/2024 Gara 1 Motorsport Arena Oschersleben

19.01.2024 - 29.01.2024 Periodo di apertura Classifica 2

02/02/2024 Gara 2 Circuito di Zandvoort

08/03/2024 Gara 1 Norisring

15/03/2024 Gara 2 Nürburgring

22/03/2024 Round 3 Lausitzring

05/04/2024 Round 4 Sachsenring

12/04/2024 Round 5 Red Bull Ring

19/04/2024 6 Hockenheimring Baden-Württemberg