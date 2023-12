Abrir caminho para o DTM eSports Championship 2024

A partir de janeiro de 2024, o DTM vai estar a todo o vapor virtualmente com o DTM eSports Championship 2024. Seis corridas com os melhores SimRacers da Europa estão no programa da série, que é dotada de um pote de prémios de 50.000 euros, nas pistas de corrida da época 2024 do DTM. No total, estão disponíveis 32 lugares de partida permanentes no DTM eSports Championship 2024, com a qualificação para os cobiçados lugares de partida a começar em janeiro. Todas as seis corridas e a fase de qualificação serão transmitidas em direto no canal do YouTube do DTM em youtube.com/DTM com comentários em alemão e inglês.

No dia 1 de janeiro, a tabela de classificação do Campeonato DTM eSports será aberta na plataforma de corridas simuladas RaceRoom. Com um tempo de volta rápido na Experiência DTM do RaceRoom com o design original do veículo da temporada 2023 do DTM, os participantes podem então se qualificar para um lugar em uma das duas corridas de tiroteio. Nas duas corridas de qualificação, que terão lugar a 19 de janeiro em Oschersleben virtual e a 2 de fevereiro em Zandvoort virtual, serão atribuídos 16 lugares de partida permanentes em cada corrida. O modo de qualificação garante que apenas os melhores e mais rápidos Simracers competem nos eventos e participam no campeonato.

A partir de 8 de março, os 32 participantes iniciarão a primeira corrida do campeonato da época, às 19 horas, em Norisring. As seis corridas do Campeonato DTM eSports realizam-se sempre à sexta-feira, às 19 horas. A abertura da época no circuito de rua virtual de Nuremberga será seguida, nas semanas seguintes, por corridas em Nürburgring, Lausitzring, Sachsenring, Red Bull Ring e a final em Hockenheimring. Uma semana após a final, o campeão do DTM eSports Championship 2024 será homenageado na abertura da época do verdadeiro DTM, de 26 a 28 de abril, na Motorsport Arena Oschersleben.

Calendário de corridas do DTM eSports Championship 2024

01.01.2024 - 15.01.2024 Tabela de classificação 1

19/01/2024 Shootout 1 Motorsport Arena Oschersleben

19.01.2024 - 29.01.2024 Período de abertura Leaderboard 2

02/02/2024 Prova de classificação 2 Circuito Zandvoort

08/03/2024 Ronda 1 Norisring

15/03/2024 Ronda 2 Nürburgring

22/03/2024 Volta 3 Lausitzring

05/04/2024 Volta 4 Sachsenring

12/04/2024 Volta 5 Red Bull Ring

19/04/2024 Volta 6 Hockenheimring Baden-Württemberg