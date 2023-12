Légendaire : HWA AG donne un aperçu de la HWA EVO

Après les premiers dessins conceptuels, les collaborateurs de HWA AG ont réalisé le design de la HWA EVO au cours des derniers mois en utilisant les techniques les plus modernes. Le design de la dernière voiture de sport de la maison HWA a été poussé plus loin et peut déjà être présenté avec des vues sélectionnées comme petite surprise de Noël avant les fêtes de fin d'année.

La HWA EVO reste visuellement très proche de la Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. Certes, la HWA EVO sera un peu plus large que son modèle, mais elle ne se distingue extérieurement que par quelques détails. La HWA EVO sera équipée de technologies d'avant-garde dans tous les domaines, afin de répondre aux exigences du 21e siècle et de faire une déclaration en matière de performance.

La prochaine étape consistera à créer un premier modèle de véhicule à l'échelle 1:1 chez HWA à Affalterbach. Ce modèle de véhicule est la première étape d'une phase de test et de développement intensive visant à amener la HWA EVO au stade de la production en série.

De plus amples informations et des photos de la HWA EVO seront publiées en janvier 2024.

Vous pouvez en savoir plus sur la HWA EVO ici.