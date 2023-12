Leggendario: HWA AG fa il punto sulla HWA EVO

Dopo i primi disegni concettuali, negli ultimi mesi i dipendenti di HWA AG hanno realizzato il design della HWA EVO utilizzando tecniche all'avanguardia. Il design dell'ultima auto sportiva di HWA è stato portato avanti e ora può essere presentato con viste selezionate come una piccola sorpresa natalizia prima delle feste.

Visivamente, la HWA EVO rimane molto vicina alla Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. Anche se la HWA EVO sarà notevolmente più larga del suo modello di riferimento, esternamente si differenzia solo per alcuni dettagli. L'HWA EVO sarà equipaggiato con tecnologie all'avanguardia in tutti i settori, per soddisfare i requisiti del 21° secolo e fare una dichiarazione in termini di prestazioni.

Nella fase successiva, presso la HWA di Affalterbach verrà creato un primo modello di veicolo in scala 1:1. Questo modello di veicolo rappresenta la prima fase della costruzione di un modello di veicolo. Questo modello di veicolo è la prima fase di un'intensa fase di test e sviluppo per rendere l'HWA EVO pronto per la produzione in serie.

Ulteriori informazioni e immagini dell'HWA EVO saranno pubblicate nel gennaio 2024.

Ulteriori informazioni sull'HWA EVO sono disponibili qui.