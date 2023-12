Legendary: HWA AG apresenta uma perspetiva sobre o HWA EVO

Com o HWA EVO, a HWA AG está a ressuscitar a lenda do DTM, o Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. Agora, a empresa de Affalterbach está a dar-nos um primeiro vislumbre do renascimento como presente de Natal.

Após os primeiros desenhos conceptuais, os colaboradores da HWA AG realizaram o design do HWA EVO nos últimos meses, utilizando as técnicas mais modernas. O design do mais recente carro desportivo da HWA foi impulsionado e pode agora ser apresentado com vistas seleccionadas como uma pequena surpresa de Natal antes das férias.

Visualmente, o HWA EVO mantém-se muito próximo do Mercedes-Benz 190E 2.5-16 Evo II. Embora o HWA EVO seja consideravelmente mais largo do que o seu modelo, difere externamente apenas em alguns pormenores. O HWA EVO será equipado com tecnologias pioneiras em todos os domínios, de modo a satisfazer as exigências do século XXI e a afirmar-se em termos de desempenho.

No passo seguinte, será criado um primeiro modelo de veículo à escala 1:1 na HWA em Affalterbach. Este modelo de veículo é a primeira etapa de uma fase intensiva de testes e desenvolvimento para tornar o HWA EVO pronto para a produção em série

Mais informações e imagens do HWA EVO serão publicadas em janeiro de 2024.

Pode saber mais sobre o HWA EVO aqui.