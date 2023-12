Schubert Motorsport perd un membre clé de son personnel

Une lourde perte pour Schubert Motorsport ! L'écurie BMW doit remplacer Marcel Schmidt. L'ingénieur en chef, manager de l'équipe et ingénieur de course de Sheldon van der Linde part chez SSR Performance.

L'une des clés du succès de Schubert Motorsport quitte l'équipe BMW d'Oschersleben. Marcel Schmidt quitte l'écurie BMW. Schmidt a travaillé au sein de l'équipe en tant que manager d'équipe et ingénieur en chef, il a également guidé Sheldon van der Linde en tant qu'ingénieur de course à travers les courses et vers le titre DTM 2022.

Schmidt travaillera à l'avenir chez SSR Performance. Au sein de l'équipe Lamborghini, il sera le chef du département d'ingénierie. Son nouveau titre professionnel est Head of Engineering Motorsport/Chief Engineer Motorsport.

Peu avant Noël, l'équipe de Munich avait déjà annoncé sa sélection pour le DTM. Mirko Bortolotti et Nicki Thiim piloteront les deux Lamborghini Hurácan GT3 EVO2.

"Il y avait déjà une tendance dans le passé à vouloir faire quelque chose de différent", a déclaré Torsten Schubert à Motorsport-Total, pour qui le départ de Schmidt n'était pas une surprise.

Mais l'écurie Schubert perd une autre personne clé au volant de la voiture de van der Linde, championne DTM 2022. Christopher Wachinger, qui s'occupait de la BMW M4 GT3 en tant que chef mécanicien, quitte également l'équipe de Saxe-Anhalt.

Il est d'ores et déjà clair que les tâches de Schmidt seront réparties entre plusieurs personnes au sein de l'équipe. Le rôle de management de l'équipe sera réparti entre plusieurs personnes internes au sein de l'écurie.

Du côté technique, Florian Rinkes, l'ingénieur de course de René Rast, assume de nombreuses tâches. Il est tout à fait possible que Rinkes assume le rôle d'ingénieur en chef, après avoir déjà été directeur technique de l'écurie Rosberg en 2022.

"Nous sommes encore en train de discuter de plusieurs choses pour la nouvelle saison, à savoir qui va prendre en charge quoi exactement", explique encore le directeur de l'équipe Torsten Schubert. "Pour l'instant, Florian Rinkes assume de très nombreuses tâches".

Finalement, Schubert va lui aussi s'impliquer davantage dans l'écurie. "Je suis encore là plusieurs jours, je participe à l'organisation et j'ai maintenant un peu plus axé mes horaires de travail sur le sport automobile", conclut le sexagénaire. "Mais il était de toute façon prévu que je me retire davantage de l'activité de concessionnaire automobile".