Schubert Motorsport perde personale chiave

Un'amara perdita per Schubert Motorsport! La squadra corse BMW deve sostituire Marcel Schmidt. L'ingegnere capo, il team manager e l'ingegnere di gara di Sheldon van der Linde passano alla SSR Performance.

Una delle chiavi del successo di Schubert Motorsport lascia il team BMW di Oschersleben. Marcel Schmidt lascia la squadra corse BMW. Schmidt ha lavorato per il team come Team Manager e Ingegnere Capo, e ha anche guidato Sheldon van der Linde attraverso le gare e verso il titolo DTM 2022 come ingegnere di gara.

In futuro Schmidt lavorerà invece per SSR Performance. Diventerà il capo del dipartimento di ingegneria del team Lamborghini. Il suo nuovo titolo di lavoro è Head of Engineering Motorsport/Chief Engineer Motorsport.

Il team di Monaco di Baviera ha annunciato la sua formazione per il DTM poco prima di Natale. Mirko Bortolotti e Nicki Thiim guideranno le due Lamborghini Hurácan GT3 EVO2.

"Già in passato c'era la tendenza a pensare che volesse fare qualcos'altro", ha dichiarato Torsten Schubert a Motorsport-Total, per il quale la partenza di Schmidt non è stata una sorpresa.

Tuttavia, la scuderia Schubert perde un'altra persona chiave nell'auto del campione DTM 2022 van der Linde. Anche Christopher Wachinger, che era responsabile della BMW M4 GT3 in qualità di capo meccanico, lascia il team della Sassonia-Anhalt.

È già chiaro che le responsabilità di Schmidt all'interno del team saranno suddivise tra più persone. Il ruolo di gestione del team sarà distribuito tra diverse persone interne alla squadra corse.

Dal punto di vista tecnico, Florian Rinkes, ingegnere di gara di René Rast, si occuperà di molti compiti. È molto probabile che Rinkes assuma il ruolo di ingegnere capo, essendo già stato responsabile dell'ingegneria della scuderia Rosberg nel 2022.

"Stiamo ancora discutendo per la nuova stagione su chi esattamente si occuperà di cosa", spiega il Team Principal Torsten Schubert. "Al momento, Florian Rinkes sta assumendo molti compiti".

Alla fine, anche Schubert sarà nuovamente coinvolto nella squadra corse. "Sono ancora lì per diversi giorni, per aiutare a organizzare tutto, e ora ho anche orientato il mio orario di lavoro un po' più verso il motorsport", conclude il 60enne. "Ma il piano era di dedicare più tempo all'attività di concessionario".