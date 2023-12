Schubert Motorsport perde pessoal-chave

Uma das chaves do sucesso da Schubert Motorsport vai deixar a equipa BMW de Oschersleben. Marcel Schmidt vai deixar a equipa de corridas da BMW. Schmidt trabalhou para a equipa como Gestor de Equipa e Engenheiro-Chefe, e também orientou Sheldon van der Linde nas corridas e no título DTM de 2022 como engenheiro de corrida.

Schmidt irá trabalhar para a SSR Performance no futuro. Tornar-se-á o chefe do departamento de engenharia da equipa Lamborghini. O seu novo cargo é Chefe de Engenharia Motorsport/Chief Engineer Motorsport.

A equipa sediada em Munique anunciou o seu alinhamento para o DTM pouco antes do Natal. Mirko Bortolotti e Nicki Thiim vão conduzir os dois Lamborghini Hurácan GT3 EVO2.

"Já havia uma tendência no passado de que ele gostaria de fazer outra coisa", disse Torsten Schubert ao Motorsport-Total, para quem a saída de Schmidt não foi uma surpresa.

No entanto, a equipa de Schubert perde outra pessoa importante no carro do campeão do DTM de 2022, van der Linde. Christopher Wachinger, que era responsável pelo BMW M4 GT3 como mecânico-chefe, também vai deixar a equipa da Saxónia-Anhalt.

Já está claro que as responsabilidades de Schmidt na equipa serão divididas entre várias pessoas. O papel da gestão da equipa será distribuído por várias pessoas internas da equipa de corrida.

Do ponto de vista técnico, Florian Rinkes, o engenheiro de corrida de René Rast, assumirá muitas tarefas. É bem possível que Rinkes assuma o papel de engenheiro-chefe, uma vez que já foi chefe de engenharia da equipa de corrida de Rosberg em 2022.

"Ainda estamos em várias discussões para a nova temporada sobre quem vai assumir exatamente o quê", explica o Chefe de Equipa Torsten Schubert. "De momento, Florian Rinkes está a assumir muitas tarefas".

Por fim, Schubert também voltará a estar mais envolvido na equipa de corrida. "Ainda estou lá durante vários dias, a ajudar a organizar tudo, e agora também orientei o meu horário de trabalho um pouco mais para o desporto automóvel", conclui o homem de 60 anos. "Mas o plano era que eu ficasse mais tempo fora do negócio de concessionários de qualquer forma."