"Grello es una promesa de competir por la victoria"

Después de más de 20 años, Manthey regresó al DTM en combinación con la escudería australiana EMA Motorsport, y lo hizo de forma fantástica. En el final de temporada en Hockenheim, el equipo Porsche celebró el título de campeón por equipos y, con Thomas Preining, logró la victoria general en el campeonato de pilotos. "Incluso unas semanas después, este éxito sigue siendo fantástico", afirma Nicolas Raeder, Director General de Manthey Racing GmbH. "Después de las primeras carreras, nos dimos cuenta de que podíamos luchar en cabeza. Terminar la temporada con una nota tan alta en Hockenheim fue sencillamente fantástico".

El equipo se enfrentó a nuevos retos este año. El equipo compitió por última vez en el DTM en 2002, tras lo cual se centró en las carreras de resistencia. Manthey ganó la carrera de 24 horas de Nürburgring en siete ocasiones, todo un récord. El equipo de Meuspath también puede considerarse campeón del mundo de resistencia con Porsche en el FIA WEC. En el DTM, Manthey EMA esperaba carreras al sprint, un solo piloto en un coche y paradas en boxes de alto rendimiento. "Para nosotros, la mayor diferencia era concentrarnos en un piloto por coche. A diferencia de muchas otras series, no hay compromiso en la puesta a punto con varios pilotos", dice Raeder y añade: "Vas 'a por todas' en una vuelta rápida en la calificación porque eso es de gran importancia para la carrera." Manthey EMA lo consiguió brillantemente. Preining colocó su Porsche 911 GT3 R en la pole position en tres ocasiones, y el austriaco sumó 17 de sus 246 puntos en la clasificación.

Sin embargo, la temporada del DTM no estuvo exenta de contratiempos. Nada más empezar en el Motorsport Arena Oschersleben, el equipo tuvo que experimentar lo que se siente al terminar tercero después de una victoria que creían segura. "Fue muy duro para todo el equipo. Deberíamos haber ganado la carrera del domingo", dijo Raeder, recordando la decepcionante experiencia cuando Preining retrocedió dos puestos debido a una vuelta de penalización cuando iba cómodamente en cabeza. Sin embargo, el equipo salió fortalecido de este contratiempo. Una evolución que Preining también recuerda: "El hecho de que pudiéramos pulsar juntos el botón de reinicio después de esta situación reforzó nuestra determinación para el resto del año".

Preining brilló en la pista con varios récords de la temporada: El piloto de 25 años terminó en los puntos en todas las carreras, con tres victorias y un total de ocho podios. Raeder considera que la mentalidad del equipo es una de las razones de sus buenos resultados. "El mayor peligro en el automovilismo es la arrogancia", subraya. "Cuando se cometen errores, es fácil criticarse a uno mismo. Lo crucial es averiguar qué cosas puedes hacer mejor la próxima vez, incluso después de las victorias. Lo hemos conseguido y cuando puedes ver los progresos que has hecho, es aún más divertido".

Lo cual suena sorprendente a la vista de los éxitos de este año: Ni siquiera estuvo claro durante mucho tiempo hasta qué punto el famoso diseño de Grello formará parte de la misión de Manthey EMA en el DTM. La decoración amarillo-verde está estrechamente vinculada a los éxitos del equipo en Nürburgring-Nordschleife. Por ello, se discutió si se debía optar inicialmente por una identidad visual diferente. Sin embargo, Raeder fue uno de los primeros defensores del famoso diseño en el DTM: "Por supuesto, el Grello es siempre una promesa para competir por la victoria. Pero ya dije en su momento que de todas formas tendríamos un problema si nuestra participación en el DTM no tenía éxito. También tuve fe en nuestro equipo desde el principio".

Preining también tenía esta convicción, confiando en las cualidades de la tripulación de Manthey EMA. "Hubo situaciones en las que discutimos la puesta a punto del coche durante mucho tiempo antes de la calificación. En algún momento, Thomas nos dijo que hiciéramos lo que creíamos correcto y llevó el coche a la pole position", recuerda Raeder. "No me pareció arrogante en absoluto, sino motivador. Dio al equipo una confianza increíble". La combinación de Preining y el coche de culto verdeamarillo no parecía inicialmente una fórmula ganadora. "En su primera salida con Grello en la NLS 8 el año pasado, se veía que Thomas estaba nervioso y sentía mucha presión. Pero evolucionó y aprendió cuándo escuchar y cuándo llevar la iniciativa con confianza", dice Raeder.

Tras una exitosa temporada de regreso al DTM, Raeder ya mira hacia 2024 y preferiría afrontar la misión de defender el título con la constelación de equipos existente. Preining ya ha sido confirmado como piloto para la próxima temporada. "El DTM 2023 valió la pena para nosotros en todos los aspectos y recibimos una gran respuesta como equipo. Por lo tanto, somos positivos de cara al próximo año", afirma Raeder, resumiendo la participación de Manthey EMA en el DTM.