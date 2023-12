"Grello est une promesse de se battre pour la victoire".

Après plus de 20 ans, Manthey a fait son retour en DTM en association avec l'écurie australienne EMA Motorsport - et a réalisé un retour de rêve. Lors de la finale de la saison à Hockenheim, l'équipe Porsche a jubilé en remportant le titre du championnat par équipe et a parachevé sa victoire au classement général des pilotes avec Thomas Preining. "Même à quelques semaines de distance, ce succès nous semble toujours formidable", a déclaré Nicolas Raeder, directeur général de Manthey Racing GmbH. "Après les premières courses, nous avons réalisé que nous pouvions nous battre devant. Terminer la saison à Hockenheim en beauté, c'était tout simplement génial".

Cette année, l'équipe a dû relever de nouveaux défis. La dernière fois qu'elle a participé au DTM, c'était en 2002, et l'accent a ensuite été mis sur l'endurance. Manthey, qui détient le record de victoires, a remporté sept fois les 24 heures du Nürburgring. En outre, l'équipe de Meuspath peut également se targuer d'être championne du monde d'endurance avec Porsche en FIA WEC. En DTM, Manthey EMA s'attendait à des courses de sprint, à un seul pilote sur une voiture et à des arrêts aux stands de performance. "Pour nous, la plus grande différence était de se concentrer sur un pilote par voiture. Contrairement à de nombreuses autres séries, il n'y a pas de compromis avec plusieurs pilotes pour la mise au point", explique Raeder, qui ajoute : "Pour cela, on va quasiment 'all in' sur un tour rapide en qualification, car cela est d'une grande importance pour la course". Manthey EMA y est parvenu de manière exceptionnelle. Preining a placé trois fois sa Porsche 911 GT3 R en pole position et l'Autrichien a marqué 17 de ses 246 points lors des essais chronométrés.

Malgré tout, la saison DTM ne s'est pas déroulée sans revers. Dès le coup d'envoi à la Motorsport Arena d'Oschersleben, l'équipe a dû faire l'expérience de ce que l'on ressent en terminant troisième après une victoire que l'on croyait acquise. "Cela a été très dur pour toute l'équipe. Nous aurions dû gagner la course du dimanche", explique Raeder en revenant sur cette expérience décevante, lorsque Preining, qui était confortablement en tête, a perdu deux places à la suite d'un pénalty lap. Malgré tout, l'équipe est ressortie renforcée de ce coup dur. Une évolution dont Preining s'est également souvenu : "Le fait que nous ayons pu appuyer ensemble sur le bouton reset après cette situation nous a consolidés pour le reste de l'année".

Sur la piste, Preining a brillé avec plusieurs records de la saison : Le pilote de 25 ans est entré dans les points à chaque course, a remporté trois victoires et est monté sur huit podiums au total. Pour Raeder, l'une des raisons de ces bonnes performances est la mentalité au sein de l'équipe. "Le plus grand danger dans le sport automobile est l'arrogance", souligne-t-il. "Quand on fait des erreurs, il est facile de se critiquer soi-même. Ce qui est décisif, c'est que même après une victoire, on trouve des choses que l'on peut encore améliorer la prochaine fois. Nous y sommes parvenus et si l'on voit en plus les progrès réalisés, cela procure d'autant plus de plaisir".

Ce qui peut paraître étonnant au vu des succès de cette année : Pendant longtemps, il n'a pas été possible de savoir dans quelle mesure le fameux design Grello ferait partie de la mission DTM de Manthey EMA. Le film jaune et vert est étroitement lié aux succès de l'équipe sur la boucle nord du Nürburgring. C'est pourquoi on a discuté de la possibilité de se présenter visuellement différemment dans un premier temps. Raeder s'est toutefois engagé très tôt en faveur du fameux design en DTM : "Le Grello est bien sûr toujours une telle promesse de participer à la victoire. Mais à l'époque, j'avais dit que nous aurions de toute façon un problème si notre engagement en DTM n'était pas couronné de succès. De plus, j'avais d'emblée foi en notre équipe".

Cette conviction, Preining l'a également apportée, misant sur les qualités de l'équipe Manthey-EMA. "Nous avons connu des situations où nous avons longuement discuté des réglages de la voiture avant les qualifications. A un moment donné, Thomas nous a dit de faire ce que nous pensions être juste et il a placé la voiture en pole position", se souvient Raeder. "Ce n'était pas du tout arrogant, mais plutôt motivant. Il a incroyablement donné à l'équipe avec cette confiance". Pourtant, au départ, la combinaison de Preining et de la voiture culte jaune et verte ne semblait pas être une formule gagnante. "Lors de sa première participation au Grello en NLS 8 l'année dernière, on pouvait voir que Thomas était nerveux et qu'il ressentait une forte pression. Mais il a évolué et a appris quand il devait écouter ou quand il devait aller de l'avant avec assurance", décrit Raeder.

Après une saison de retour réussie en DTM, le regard se porte déjà sur l'année 2024. Raeder souhaiterait s'attaquer à la mission de défense du titre avec la constellation d'équipes existante. Preining a déjà été choisi comme pilote pour la saison prochaine. "Pour nous, le DTM 2023 a valu la peine à tous points de vue et nous avons eu un grand écho en tant qu'équipe. C'est pourquoi nous sommes positifs pour l'année à venir", résume Raeder à propos de l'engagement de Manthey EMA dans le DTM.