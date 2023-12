"Grello è una promessa di vittoria"

Dopo oltre 20 anni, Manthey è tornato nel DTM in combinazione con la scuderia australiana EMA Motorsport e ha fatto un fantastico ritorno. Nel finale di stagione a Hockenheim, il team Porsche ha festeggiato il titolo di campione a squadre e, con Thomas Preining, ha conquistato la vittoria assoluta nel campionato piloti. "Anche a distanza di poche settimane, questo successo è ancora fantastico", afferma Nicolas Raeder, amministratore delegato di Manthey Racing GmbH. "Dopo le prime gare, ci siamo resi conto che potevamo lottare in testa. Concludere la stagione con una nota così alta a Hockenheim è stato semplicemente fantastico".

Quest'anno la squadra ha affrontato nuove sfide. Il team ha partecipato per l'ultima volta al DTM nel 2002, dopodiché si è concentrato sulle gare di durata. Manthey ha vinto la gara di 24 ore al Nürburgring per ben sette volte. La squadra di Meuspath può anche definirsi campione del mondo di endurance con Porsche nel FIA WEC. Nel DTM, Manthey EMA si aspettava gare sprint, un solo pilota su un'auto e pit-stop performanti. "Per noi la differenza più grande è stata quella di concentrarci su un solo pilota per vettura. A differenza di molte altre serie, non ci sono compromessi nell'assetto con più piloti", dice Raeder e aggiunge: "Si punta tutto su un giro veloce in qualifica, perché è di grande importanza per la gara". Manthey EMA ha ottenuto questo risultato in modo brillante. Preining ha piazzato la sua Porsche 911 GT3 R in pole position per tre volte e l'austriaco ha ottenuto 17 dei suoi 246 punti in qualifica.

Tuttavia, la stagione del DTM non è stata priva di contrattempi. Proprio all'inizio, nella Motorsport Arena di Oschersleben, il team ha dovuto provare cosa si prova a finire terzo dopo una vittoria che si pensava certa. "È stata molto dura per tutta la squadra. Avremmo dovuto vincere la gara di domenica", ha detto Raeder, ripensando alla deludente esperienza quando Preining è retrocesso di due posizioni a causa di un giro di penalità mentre era comodamente in testa. Tuttavia, la squadra è uscita rafforzata da questa battuta d'arresto. Uno sviluppo che anche Preining ricorda: "Il fatto che siamo riusciti a premere il pulsante di reset insieme dopo questa situazione ha rafforzato la nostra determinazione per il resto dell'anno".

Preining ha brillato in pista con diversi record stagionali: Il venticinquenne è arrivato a punti in tutte le gare, ha ottenuto tre vittorie e un totale di otto podi. Raeder ritiene che la mentalità all'interno del team sia una delle ragioni delle ottime prestazioni. "Il pericolo più grande nel motorsport è l'arroganza", sottolinea. "Quando si commettono degli errori, è facile criticarsi. La cosa fondamentale è capire cosa si può fare meglio la prossima volta, anche dopo le vittorie. Ci siamo riusciti e quando puoi vedere i progressi fatti è ancora più divertente".

Il che suona sorprendente alla luce dei successi di quest'anno: La misura in cui il famoso design di Grello diventerà parte della missione DTM di Manthey EMA non è stata chiara per molto tempo. La livrea giallo-verde è strettamente legata ai successi del team sulla Nürburgring-Nordschleife. Si è quindi discusso sull'opportunità di scegliere inizialmente un'identità visiva diversa. Tuttavia, Raeder è stato un primo sostenitore del famoso design nel DTM: "Naturalmente, il Grello è sempre una promessa per competere per la vittoria. Ma all'epoca dissi che avremmo avuto comunque un problema se la nostra partecipazione al DTM non avesse avuto successo. Avevo anche fiducia nella nostra squadra fin dall'inizio".

Anche Preining ha avuto questa convinzione, confidando nelle qualità dell'equipaggio della Manthey EMA. "Ci sono state situazioni in cui abbiamo discusso a lungo dell'assetto della vettura prima delle qualifiche. A un certo punto, Thomas ci ha detto di fare quello che pensavamo fosse giusto e ha portato la macchina in pole position", ricorda Raeder. "Non mi è sembrato affatto arrogante, ma motivante. Ha dato alla squadra una fiducia incredibile". La combinazione di Preining e della vettura cult giallo-verde non sembrava inizialmente una formula vincente. "Nella sua prima uscita a Grello nella NLS 8 l'anno scorso, si vedeva che Thomas era nervoso e sentiva molta pressione. Ma si è evoluto e ha imparato quando ascoltare e quando guidare con fiducia", dice Raeder.

Dopo il successo della stagione del ritorno nel DTM, Raeder guarda già al 2024 e preferirebbe affrontare la missione di difendere il titolo con l'attuale costellazione di squadre. Preining è già stato confermato come pilota per la prossima stagione. "Il DTM 2023 è stato proficuo per noi sotto ogni punto di vista e abbiamo ricevuto una grande risposta come squadra. Siamo quindi ottimisti per il prossimo anno", ha dichiarato Raeder, riassumendo il coinvolgimento di Manthey EMA nel DTM.