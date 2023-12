"Grello é uma promessa de competir pela vitória"

Nicolas Raeder, Diretor-Geral da Manthey Racing GmbH, faz uma retrospetiva do regresso da sua equipa ao DTM, que terminou com sucesso com a conquista do título. Ele também olha para o próximo ano.

Após mais de 20 anos, Manthey regressou ao DTM em conjunto com a equipa de corridas australiana EMA Motorsport - e fez um regresso fantástico. No final da temporada em Hockenheim, a equipa Porsche celebrou o título de campeã de equipas e, com Thomas Preining, conquistou a vitória geral no campeonato de pilotos. "Mesmo após algumas semanas, este sucesso continua a ser fantástico", afirma Nicolas Raeder, Diretor Geral da Manthey Racing GmbH. "Após as primeiras corridas, apercebemo-nos de que podíamos lutar na frente. Terminar a época com uma nota tão alta em Hockenheim foi simplesmente fantástico."

A equipa enfrentou novos desafios este ano. A equipa competiu pela última vez no DTM em 2002, após o que se concentrou nas corridas de resistência. Manthey venceu a corrida de 24 horas em Nürburgring um recorde de sete vezes. A equipa de Meuspath também se pode considerar campeã mundial de resistência com a Porsche no FIA WEC. No DTM, Manthey EMA esperava corridas de sprint, apenas um piloto num carro e paragens nas boxes de alto desempenho. "Para nós, a maior diferença foi concentrarmo-nos num piloto por carro. Ao contrário de muitas outras séries, não há compromissos na configuração com vários pilotos", diz Raeder e acrescenta: "Fazemos tudo para conseguir uma volta rápida na qualificação, porque isso é muito importante para a corrida." A Manthey EMA conseguiu-o de forma brilhante. Preining colocou o seu Porsche 911 GT3 R na pole position três vezes e o austríaco marcou 17 dos seus 246 pontos na qualificação.

No entanto, a época do DTM não foi isenta de contratempos. Logo no início, na Arena Motorsport de Oschersleben, a equipa teve de experimentar a sensação de terminar em terceiro lugar, depois de uma vitória que pensavam ser certa. "Foi muito duro para toda a equipa. Devíamos ter ganho a corrida de domingo", disse Raeder, recordando a experiência dececionante quando Preining desceu dois lugares devido a uma volta de penalização, quando estava confortavelmente na liderança. No entanto, a equipa saiu fortalecida deste contratempo. Um desenvolvimento que Preining também recorda: "O facto de termos sido capazes de carregar no botão de reset juntos após esta situação fortaleceu a nossa determinação para o resto do ano."

Preining brilhou na pista com vários recordes da época: O jovem de 25 anos terminou nos pontos em todas as corridas, registando três vitórias e um total de oito subidas ao pódio. Raeder vê a mentalidade da equipa como uma das razões para os fortes desempenhos. "O maior perigo no desporto automóvel é a arrogância", sublinha. "Quando cometemos erros, é fácil criticarmo-nos a nós próprios. O mais importante é descobrir o que se pode fazer ainda melhor da próxima vez, mesmo depois das vitórias. Conseguimos fazer isso e quando se pode ver o progresso que se fez, é ainda mais divertido."

O que parece surpreendente, tendo em conta os sucessos deste ano: A medida em que o famoso design Grello se tornará parte da missão DTM da Manthey EMA nem sequer foi clara durante muito tempo. A pintura verde-amarela está intimamente ligada aos sucessos da equipa em Nürburgring-Nordschleife. Por isso, discutiu-se se deveria ser escolhida inicialmente uma identidade visual diferente. No entanto, Raeder foi um dos primeiros defensores do famoso design no DTM: "É claro que o Grello é sempre uma promessa para competir pela vitória. Mas eu disse na altura que teríamos um problema se a nossa participação no DTM não fosse bem sucedida. Também tive fé na nossa equipa desde o início."

Preining também tinha essa convicção, confiando nas qualidades da equipa da Manthey EMA. "Tivemos situações em que discutimos o set-up do carro durante muito tempo antes da qualificação. A certa altura, o Thomas disse-nos para fazermos o que achávamos correto e conduziu o carro para a pole position", recorda Raeder. "Não me pareceu de todo arrogante, mas sim motivador. Deu à equipa uma confiança incrível." A combinação de Preining e o carro de culto verde-amarelo não parecia ser, inicialmente, uma fórmula vencedora. "Na sua primeira saída da Grello no NLS 8, no ano passado, era possível ver que o Thomas estava nervoso e sentia muita pressão. Mas ele desenvolveu-se e aprendeu quando ouvir e quando liderar com confiança", diz Raeder.

Depois de uma época de regresso bem sucedida ao DTM, Raeder já está de olhos postos em 2024 e prefere enfrentar a missão de defender o título com a atual constelação de equipas. Preining já foi confirmado como piloto para a próxima época. "O DTM 2023 valeu a pena para nós em todos os aspectos e recebemos uma grande resposta como equipa. Por isso, estamos optimistas em relação ao próximo ano", afirma Raeder, resumindo o envolvimento da Manthey EMA no DTM.