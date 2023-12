Séparation : Clemens Schmid quitte le Grasser Racing Team

Clemens Schmid quitte l'équipe Grasser Racing. Après quatre ans, l'Autrichien et l'écurie de course Lamborghini de Knittelfeld se séparent. Annonce de la séparation via les médias sociaux.

La dream team autrichienne prend des chemins différents : Clemens Schmid ne courra plus pour l'équipe Grasser Racing après quatre années de course commune. Au cours des deux dernières années, Schmid a couru pour l'équipe Lamborghini en DTM.

"C'était un voyage incroyable et je ne voudrais pas en manquer une seconde, mais il est maintenant temps de passer à autre chose et de chercher un nouveau défi", a déclaré Schmid sur les médias sociaux.

La collaboration entre Schmid et l'écurie de Gottfried Grasser a débuté en 2020 dans l'ADAC GT Masters. Après deux ans et un meilleur résultat final de 24 lors de la saison 2021, Schmidt est passé au DTM avec l'écurie. Le meilleur résultat de Schmid en DTM a été la cinquième place lors de la deuxième course à Oschersleben en 2023. Cette année, il a terminé la saison à la 19e place du classement général, soit une amélioration de trois positions par rapport à l'année précédente.

Cette année, il a remporté son plus grand succès avec l'écurie Grasser dans la GT World Challenge Europe Endurance Cup. Avec Benjamin Hites et Glenn van Berlo, il a remporté le titre de la Silver Cup. Le trio a également remporté la catégorie aux 24 heures de Spa-Francorchamps, la plus grande course GT3 au monde !

"À bientôt en 2024 pour d'autres nouveautés", annonce Schmid News pour l'année à venir.