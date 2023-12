Separazione: Clemens Schmid lascia il Grasser Racing Team

Le strade del dream team austriaco si separano: dopo quattro anni di gare insieme, Clemens Schmid non gareggerà più per il Grasser Racing Team. Schmid ha guidato per il team Lamborghini nel DTM negli ultimi due anni.

"È stato un viaggio incredibile e non vorrei perderne nemmeno un secondo, ma ora è arrivato il momento di andare avanti e cercare una nuova sfida", ha dichiarato Schmid sui social media.

La collaborazione tra Schmid e la squadra corse di Gottfried Grasser è iniziata nel 2020 nell'ADAC GT Masters. Dopo due anni e un miglior risultato finale di 24 nella stagione 2021, Schmidt è passato al DTM con la squadra corse. Il miglior risultato di Schmid nel DTM è stato il quinto posto nella seconda gara a Oschersleben nel 2023. Ha concluso la stagione di quest'anno al 19° posto nella classifica generale, con un miglioramento di tre posizioni rispetto all'anno precedente.

Quest'anno ha ottenuto il suo più grande successo con la squadra corse Grasser nella GT World Challenge Europe Endurance Cup. Insieme a Benjamin Hites e Glenn van Berlo, ha conquistato il titolo nella Silver Cup. Il trio ha anche vinto la classe alla 24 ore di Spa-Francorchamps, la gara GT3 più importante del mondo!

"Ci vediamo presto nel 2024 con altre novità", annuncia Schmid News per il prossimo anno.