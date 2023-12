Separação: Clemens Schmid deixa a Grasser Racing Team

A equipa de sonho austríaca segue caminhos diferentes: após quatro anos de competição, Clemens Schmid vai deixar de competir pela Grasser Racing Team. Schmid conduziu para a equipa Lamborghini no DTM durante os últimos dois anos.

"Tem sido uma viagem incrível e não gostaria de perder um segundo, mas agora é altura de seguir em frente e procurar um novo desafio", disse Schmid nas redes sociais.

A colaboração entre Schmid e a equipa de corridas de Gottfried Grasser começou em 2020 no ADAC GT Masters. Após dois anos e um melhor resultado final de 24 na época de 2021, Schmidt mudou para o DTM com a equipa de corridas. O melhor resultado de Schmid no DTM foi o quinto lugar na segunda corrida em Oschersleben, em 2023. Terminou a época deste ano em 19º lugar na classificação geral, uma melhoria de três posições em relação ao ano anterior.

Alcançou o seu maior sucesso com a equipa de corrida Grasser este ano na GT World Challenge Europe Endurance Cup. Juntamente com Benjamin Hites e Glenn van Berlo, conduziu até à vitória do título na Taça de Prata. O trio também venceu a classe na corrida de 24 horas em Spa-Francorchamps - a maior corrida de GT3 do mundo!

"Vemo-nos em breve em 2024 com mais novidades", anuncia o Schmid News para o próximo ano.