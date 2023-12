Ralf Schumacher en un debate detallado sobre el futuro

Ralf Schumacher, antiguo piloto de Fórmula 1 y DTM, se ha hecho un nombre como comentarista de televisión para Sky en la Fórmula 1 y sigue activo en el entorno del DTM. Ya sea como acompañante en la ceremonia del podio con su vino espumoso "Schumacher Selection" o como padre del piloto de Mercedes-AMG David Schumacher. En la página web del DTM, Schumacher habla sobre el automovilismo en Alemania, el futuro del DTM y su hijo David.

Este año se han celebrado en Alemania dos grandes eventos automovilísticos, que han tenido una gran acogida entre los aficionados y los espectadores: la carrera de MotoGP en el circuito de Sachsenring y la prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes en la Baja Baviera. Eso habla en favor del entusiasmo por el automovilismo en el país, ¿no?

Ralf Schumacher: "Creo que mucha gente disfruta de la libertad y experimenta la naturaleza a través del motociclismo. Además, el motociclismo es algo para el ciudadano medio: sigue siendo razonablemente asequible en comparación con muchos deportivos. Por eso creo que van tantos aficionados al MotoGP. Lo que se ha creado en Sachsenring en particular para el MotoGP en los últimos años no tiene parangón en todo el mundo, y no sólo en el automovilismo: ¡tengo un gran respeto por todos los que organizan este megaevento! Y las carreras son muy emocionantes hasta la última curva. Eso hay que reconocérselo a las carreras de motos. Es genial, incluso yo disfruto viéndolas de vez en cuando".

... ¿y las carreras de rallies? Después de una pausa, este otoño por fin volvió a haber una prueba del Campeonato del Mundo de Rallyes en Alemania.

"El deporte de los rallies es algo que respeto mucho. Es muy peligroso y, para ser sincero, yo no tendría el valor de hacer algo así. Y siempre me asombran los copilotos, lo que hacen con sus hojas de ruta, guiando al piloto... es increíble, me parece genial. Sin embargo, yo no lo siento así. Es una pena que en Alemania sólo tengamos a nuestra leyenda del automovilismo, Walter Röhrl, como figura emblemática de los rallies. Sébastien Ogier no sólo tiene mucho éxito, sino que además es un tipo muy simpático. A pesar de su esposa alemana Andrea Kaiser, desgraciadamente no le basta con salir a la pista como alemán (sonríe)".

Siempre está la cuestión de los coches GT3, que ahora constituyen una parte importante del automovilismo. Eso también depende de la cuestión del motor de combustión. Además, siempre se habla del posible uso de propulsores híbridos y eléctricos en las carreras de GT. ¿Hacia dónde cree que se dirige el desarrollo y con qué consecuencias?

"Sí, estoy un poco preocupado por la serie GT3. Pero empieza por las fábricas, que se lo ponen fácil y a veces ofrecen un apoyo -llamémoslo así- "semiprescindible" a los equipos. También dependen demasiado de los equipos. Pero no tienen dinero para pagar permanentemente a los mejores ingenieros, mecánicos permanentes y empleados competentes en todas las áreas. Como consecuencia, el resultado final es el que es".

Eléctrico, híbrido, ¿no es un problema?

"Para ser sincero, sólo es un problema para la Fórmula 1. Los coches GT ya pesan 1,4 toneladas y pesarían unos kilos más, debido a la batería. De momento, los GT3 serían demasiado pesados y, cuanta más masa tengan, más problemas de seguridad habrá en algún momento. Personalmente, preferiría que nos pusiéramos de acuerdo sobre combustibles completamente neutros en CO2 ahora y tendremos que ver qué nos depara el futuro".

Echemos un vistazo al DTM: Este año fue el primero bajo la responsabilidad de la ADAC. Ha sido un año lleno de retos pero con una base sólida. ¿Hacia dónde ve el camino?

"El año que viene veremos la llegada de nuevos fabricantes, que sin duda darán al DTM un poco más de empuje, también en términos deportivos. Sin duda, estarán muy motivados y querrán dejar su huella en primera línea. Sin embargo, esto también significa que invertirán mucho dinero, harán muchas pruebas, ficharán a gente buena y, por supuesto, esto desencadenará poco a poco una espiral. Ahora depende de todos los implicados controlarla y contenerla en una fase temprana. No cabe duda de que algunos equipos existentes serán capaces de mantener el ritmo. Por eso 2024 será sin duda una temporada apasionante".

Los costes son siempre un tema importante y también son objeto de un intenso debate en el DTM. ¿Cómo se debe actuar, qué hace falta para reducir costes y mantener vivo el deporte?

"Hay que tener cuidado cuando se intenta ahorrar un poco de dinero en el DTM. Los nuevos paquetes tecnológicos para neumáticos, coches y equipos han provocado sin duda un alto nivel de pruebas este año. Es una cuestión que debe tenerse en cuenta y abordarse. Sin embargo, el esfuerzo de las pruebas es sólo una faceta; en general, las carreras de GT3 se han vuelto demasiado caras. Los coches empezaron costando 400.000 euros e incluso menos, y los nuevos modelos cuestan ahora hasta 750.000 euros. No creo que haga falta decir nada más".

Ha enviado una clara señal de lealtad y previsibilidad en su asociación con el DTM. El año que viene, las celebraciones continuarán con "Schumacher Sparkling" después de las carreras. ¿Una señal de satisfacción con el compromiso?

"Estoy muy satisfecho con la colaboración hasta ahora. Le debo mucho al automovilismo y si no es en el DTM, ¿dónde más puedo participar? La Fórmula 1 sigue siendo demasiado grande para nosotros desde el punto de vista financiero. Quizá sea algo para el futuro en algún momento. Pero llevar a cabo la asociación con el ADAC en las otras series junto con el DTM es simplemente bueno y lo correcto".

¿Cómo ha sido la acogida de la temporada?

"Cuando los invitados o incluso los aficionados han probado mis vinos Schumacher, los comentarios han sido siempre muy positivos. Así que sí, los comentarios han sido realmente buenos y los productos parecen ser bien recibidos".

Lejos del podio y la hospitalidad: ¿pueden los aficionados en el paddock esperar también más presencia "Schumacher"? El bar de vinos ya estaba en el paddock de Nürburgring este año. ¿Se ampliará la oferta?

"Lo tenemos previsto. Por supuesto, esto siempre es muy costoso, también económicamente. Estoy estudiando la posibilidad de llevarlo al siguiente nivel antes de lo previsto el año que viene, porque tuvo muy buena acogida en el paddock de Nürburgring a pesar de las condiciones meteorológicas."

Con las últimas preguntas, nos fijamos también en tu júnior David. ¿Cómo resumiría su temporada?

"En lo que respecta a David, ya ha llegado a las carreras de GT. Simplemente lleva un tiempo entender estos coches. Por supuesto, David también cometió errores, pero en términos de velocidad básica, fue significativamente más rápido que el año anterior. Nos llevó bastante tiempo encontrar un problema en el coche. Por desgracia, no pudimos solucionarlo hasta el último fin de semana de carreras. Se notó enseguida en la clasificación. Me molestó mucho, por eso hablé con el equipo. Pero así son las cosas en el automovilismo, no son intencionadas, simplemente hay que esforzarse un poco más y prestar más atención a los detalles. Pero este año también ha sido muy difícil en este campo".

¿Hacia dónde se dirige David?

"Todavía estamos en conversaciones al respecto".

Otro cambio de tema: ha iniciado una nueva asociación y está trabajando con coches usados. ¿Cómo surgió?

"En una encuesta, mi nombre "apareció" en relación con los términos "confianza" y "experiencia" cuando se trataba de coches. Hablamos con nuestros colegas de wirkaufendeinauto.de y me parece muy interesante lo que hacen allí: El sistema es muy justo, no hay obligación, te dan un precio y te lo puedes pensar. Yo mismo lo he vivido de otra manera cuando he querido vender un coche o dos en el concesionario. Creo que los nuevos anuncios en los que aparezco como embajador de la marca wirkaufendeinauto.de están funcionando muy bien, lo que me hace muy feliz (sonríe)".