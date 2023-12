Ralf Schumacher s'exprime longuement sur son avenir

L'ancien pilote de Formule 1 et de DTM Ralf Schumacher s'est entre-temps fait un nom en Formule 1 en tant qu'expert TV pour Sky et est toujours actif dans l'environnement du DTM. Que ce soit en tant que partenaire lors de la remise des prix avec son vin mousseux "Schumacher Selection" ou en tant que père du pilote Mercedes-AMG David Schumacher. Sur le site web du DTM, Schumacher s'exprime sur le sport automobile en Allemagne, l'avenir du DTM et son fils David.

Cette année, l'Allemagne a organisé deux grands événements de sport automobile qui ont été très bien accueillis par les fans et les spectateurs : le MotoGP au Sachsenring et le Rallye du monde en Basse-Bavière. Cela témoigne bien d'un engouement pour les sports mécaniques dans le pays ?

Ralf Schumacher : "Je pense qu'à travers le thème de la moto, beaucoup de gens profitent de la liberté et découvrent la nature. De plus, la moto est un moyen de transport pour le consommateur moyen : elle est encore relativement abordable par rapport à de nombreuses voitures de sport. Je pense donc que c'est aussi pour cela que tant de fans vont au MotoGP. Ce qui a été mis en place ces dernières années pour le MotoGP, en particulier au Sachsenring, n'a pas d'équivalent dans le monde entier, et pas seulement dans le sport automobile - j'ai un grand respect pour tous ceux qui organisent un tel événement ! Et lors des courses, le suspense est à son comble jusqu'au dernier virage. Il faut reconnaître cela aux courses de moto. C'est super, moi aussi je regarde de temps en temps avec enthousiasme".

... qu'en est-il du rallye ? Après une pause, une manche du championnat du monde des rallyes a enfin eu lieu cet automne en Allemagne.

"Le rallye est quelque chose que je respecte énormément. C'est certes très dangereux et je n'aurais honnêtement pas le courage de faire quelque chose comme ça. Et je suis toujours étonné par les copilotes, ce qu'ils font avec leurs feuilles de route, ce qu'ils font pour guider le pilote - c'est incroyable, je trouve ça génial. Mais il me manque un peu de feeling pour cela. C'est dommage qu'en Allemagne, nous n'ayons que Walter Röhrl, notre légende du sport automobile, comme figure de proue du rallye. Sébastien Ogier est non seulement très performant, mais il est aussi très sympathique - nous nous sommes déjà rencontrés plusieurs fois en privé. Malgré sa femme allemande Andrea Kaiser, il ne peut malheureusement pas se présenter sur la piste en tant qu'Allemand (sourire)".

Il y a toujours le thème des voitures GT3, qui représentent désormais une part importante du sport automobile. Cela dépend aussi du thème des voitures thermiques. En outre, on discute toujours des possibilités d'utilisation des moteurs hybrides et électriques, y compris dans le sport GT. Où vois-tu cette évolution et quelles en seront les conséquences ?

"Oui, les séries GT3 m'inquiètent déjà un peu. Mais cela commence par les usines, qui se facilitent la tâche et pratiquent en partie un soutien - appelons-le ainsi - "semi-enfant" auprès des équipes. En outre, ils comptent tout simplement trop sur les équipes. Or, celles-ci n'ont pas l'argent nécessaire pour payer en permanence des ingénieurs de pointe, des mécaniciens fixes et des collaborateurs compétents dans tous les domaines. En conséquence, le résultat est ensuite ce qu'il est".

Électrique, hybride - pas un sujet ?

"Si l'on est honnête, c'est seulement un sujet pour la Formule 1. Les voitures en GT pèsent déjà 1,4 tonne et auraient quelques kilos de plus - à cause de la batterie. Pour l'instant, les voitures GT3 seraient tout simplement trop lourdes et plus elles auront de masse, plus cela deviendra un jour une question de sécurité. Personnellement, je préférerais que l'on se mette d'accord maintenant sur des carburants totalement neutres en CO2 et qu'on voie ce que l'avenir nous réserve".

Jetons un coup d'œil sur le DTM : Cette année était la première année sous la responsabilité de l'ADAC. Ce fut une année exigeante avec des bases solides. De ton point de vue, où mène le chemin ?

"L'année prochaine, de nouveaux constructeurs vont arriver, ce qui va certainement apporter un peu plus de pression au DTM, également sur le plan sportif. Ils seront certainement très motivés par le sujet et voudront faire quelque chose devant. Mais cela signifie aussi qu'ils investiront beaucoup d'argent, qu'ils feront beaucoup de tests, qu'ils débaucheront de bonnes personnes et que cela déclenchera naturellement une spirale successive. Toutes les parties prenantes sont invitées à surveiller ce phénomène et à l'endiguer à temps. Certaines équipes existantes peuvent certainement encore rivaliser. C'est pourquoi 2024 sera certainement une saison passionnante".

Les coûts sont toujours un grand sujet et font l'objet d'intenses discussions, notamment en DTM. Comment faut-il agir, que faut-il pour réduire les coûts et maintenir le sport en vie ?

"Il faut être prudent en essayant d'économiser un peu de "mort" en DTM. Cette année, de nouveaux paquets techniques pour les pneus, les voitures et les équipes ont certainement entraîné un grand nombre de tests. C'est un sujet qu'il convient de garder à l'esprit et d'aborder. Mais l'effort de test n'est qu'une facette, le sport GT3 est devenu trop cher en général. Les voitures ont commencé à 400.000€ et même moins, les nouveaux modèles coûtent maintenant jusqu'à 750.000€. Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire".

Tu as donné un signe clair de loyauté et de prévisibilité en ce qui concerne le partenariat avec le DTM. L'année prochaine, on continuera à faire la fête après les courses avec du "Schumacher Sparkling". Un signe de satisfaction par rapport à cet engagement ?

"Je suis très satisfait de la collaboration jusqu'à présent. Je dois beaucoup au sport automobile et si je ne m'engage pas dans le DTM, où le ferais-je ? La Formule 1 est encore trop importante pour nous sur le plan financier. Peut-être qu'un jour, ce sera quelque chose pour l'avenir. Mais mettre en œuvre le partenariat avec l'ADAC dans les autres séries, en plus du DTM, est tout simplement bon et juste".

Quel a été le retour d'information sur la saison ?

"Lorsque des invités ou même des fans ont goûté mes vins Schumacher, les réactions ont toujours été très positives. De ce point de vue : oui, les retours sont vraiment bons et les produits sont apparemment sympathiques".

En dehors du podium et de l'hospitalité : les fans dans le paddock peuvent-ils également se réjouir d'une plus grande présence de "Schumacher" ? Cette année, au Nürburgring, le débit de vin était déjà présent dans le paddock. Cette offre sera-t-elle étendue ?

"Nous l'avons prévu. C'est bien sûr toujours très coûteux, y compris financièrement. Je vois que l'année prochaine, nous pourrons éventuellement passer à l'étape suivante plus tôt que prévu, car au Nürburgring, cela a vraiment été bien accueilli dans le paddock malgré le temps".

Avec les dernières questions, nous nous penchons également sur ton junior David. Quel est ton bilan annuel de sa saison ?

"En ce qui concerne David, il est maintenant arrivé en GT. Cela prend simplement un peu de temps pour comprendre ces voitures. Bien sûr, David a aussi fait des erreurs, mais en termes de vitesse de base, il était nettement plus rapide que l'année précédente. Il nous a fallu pas mal de temps pour trouver un problème sur la voiture. Malheureusement, nous n'avons pu y remédier que lors du dernier week-end de course. Cela s'est vu dès les qualifications. Tout cela m'a vraiment énervé, c'est pourquoi j'en ai parlé à l'équipe. Mais c'est comme ça dans le sport automobile, il n'y a pas d'intention derrière, il faut juste faire un peu plus d'efforts et regarder davantage les détails. Mais c'était aussi très difficile cette année dans ce domaine".

Où mène le chemin de David ?

"Nous sommes encore en discussion à ce sujet".

Changeons à nouveau de sujet : tu as lancé un nouveau partenariat et tu t'occupes de voitures d'occasion. Comment en est-on arrivé là ?

"Lors d'un sondage, mon nom est "apparu" en rapport avec les notions de 'confiance' et de 'compétence' dans le domaine de l'automobile. Nous avons discuté avec les collègues de "wirkaufendeinauto.de" et je trouve vraiment très intéressant ce qui est fait là-bas : Le système est très équitable, il n'y a pas d'obligation, on nous donne un prix et on peut réfléchir. J'en ai fait moi-même l'expérience lorsque j'ai voulu vendre l'une ou l'autre voiture chez un concessionnaire. Je pense que les nouveaux spots avec moi comme ambassadeur de la marque wirkaufendeinauto.de sont plutôt bien accueillis, je m'en réjouis (sourire)".