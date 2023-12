Ralf Schumacher in una discussione dettagliata sul futuro

L'ex pilota di Formula 1 e DTM Ralf Schumacher si è fatto un nome come opinionista televisivo per Sky in Formula 1 ed è ancora attivo nell'ambiente del DTM. Sia come partner alla cerimonia del podio con il suo spumante "Schumacher Selection", sia come padre del pilota Mercedes-AMG David Schumacher. Sul sito web del DTM, Schumacher parla del motorsport in Germania, del futuro del DTM e di suo figlio David.

Quest'anno la Germania ha avuto due grandi eventi motoristici, che sono stati accolti molto bene da fan e spettatori: il MotoGP al Sachsenring e la gara del Campionato del Mondo Rally in Bassa Baviera. Questo depone a favore dell'entusiasmo per il motorsport nel Paese, non è vero?

Ralf Schumacher: "Credo che molte persone apprezzino la libertà e l'esperienza della natura attraverso il motociclismo. Inoltre, il motociclismo è qualcosa di accessibile per la gente comune: è ancora ragionevolmente conveniente rispetto a molte auto sportive. Ecco perché credo che così tanti appassionati vadano al MotoGP. L'impianto costruito negli ultimi anni al Sachsenring, in particolare per il MotoGP, non ha eguali in tutto il mondo, e non solo negli sport motoristici - ho un grande rispetto per tutti coloro che organizzano un evento di tale portata! E le gare sono super emozionanti fino all'ultima curva. Bisogna riconoscere alle gare di moto questo merito. È fantastico, persino io mi diverto a guardarlo di tanto in tanto".

... e le gare di rally? Dopo una pausa, quest'autunno si è finalmente svolta una gara del Campionato del Mondo Rally in Germania.

"Lo sport del rally è qualcosa che rispetto molto. È molto pericoloso e, ad essere sincero, non avrei il coraggio di fare una cosa del genere. E sono sempre stupito dai copiloti, da quello che fanno con le loro tabelle di marcia, guidando il pilota: è incredibile, penso sia fantastico. Tuttavia, io stesso non sono in grado di farlo. È un peccato che in Germania abbiamo solo la nostra leggenda del motorsport Walter Röhrl come figura di riferimento per il rally. Sébastien Ogier non solo ha un grande successo, ma è anche un ragazzo molto simpatico - ci siamo incontrati qualche volta in privato. Nonostante la moglie tedesca Andrea Kaiser, purtroppo non gli basta scendere in pista come tedesco (sorride)".

C'è sempre la questione delle vetture GT3, che ormai costituiscono una parte significativa del motorsport. Anche questo dipende dalla questione del motore a combustione. Inoltre, si discute sempre del possibile utilizzo di motori ibridi ed elettrici nelle gare GT. Dove vede lo sviluppo e con quali conseguenze?

"Sì, sono un po' preoccupato per la serie GT3. Ma il problema inizia con le case automobilistiche, che si fanno i fatti propri e a volte forniscono un supporto - chiamiamolo così - "semiprecoce" ai team. Inoltre, fanno semplicemente troppo affidamento sui team. Ma non hanno i soldi per pagare in modo permanente i migliori ingegneri, i meccanici fissi e i dipendenti competenti in tutti i settori. Di conseguenza, il risultato finale è quello che è".

Elettrico, ibrido: non è un problema?

"A dire il vero, è un problema solo per la Formula 1. Le vetture GT pesano già 1,4 tonnellate e peserebbero qualche chilo in più, a causa della batteria. Al momento, le vetture GT3 sarebbero semplicemente troppo pesanti e più massa hanno, più diventerà un problema di sicurezza a un certo punto. Personalmente, preferirei che ci accordassimo subito su carburanti completamente neutri dal punto di vista delle emissioni di CO2, ma dovremo vedere cosa ci riserverà il futuro".

Diamo uno sguardo al DTM: Quest'anno è stato il primo anno sotto la responsabilità dell'ADAC. È stato un anno impegnativo con solide basi. Dove vede la strada che porta?

"Il prossimo anno vedrà l'arrivo di nuovi costruttori, che sicuramente daranno al DTM una spinta in più, anche in termini sportivi. Saranno sicuramente molto motivati nel loro approccio e vorranno lasciare il segno in testa. Tuttavia, questo significa anche che investiranno molto denaro, faranno molti test, cercheranno persone valide e questo, ovviamente, innescherà gradualmente una spirale. Spetta ora a tutti i soggetti coinvolti monitorare questo fenomeno e arginarlo tempestivamente. Alcune squadre esistenti saranno certamente in grado di tenere il passo. Ecco perché il 2024 sarà sicuramente una stagione emozionante".

I costi sono sempre un grosso problema e sono anche oggetto di un intenso dibattito nel DTM. Come si deve agire, cosa serve per ridurre i costi e mantenere vivo questo sport?

"Nel DTM bisogna fare attenzione quando si cerca di risparmiare un po' di soldi. I nuovi pacchetti tecnologici per i pneumatici, le vetture e i team hanno certamente portato a un alto livello di test quest'anno. È un problema che va tenuto presente e affrontato. Tuttavia, l'impegno nei test è solo un aspetto: le gare GT3 sono diventate in generale troppo costose. Le auto partivano da 400.000 euro e anche meno, e i nuovi modelli ora costano fino a 750.000 euro. Non credo ci sia bisogno di dire altro".

Avete inviato un chiaro segnale di fedeltà e prevedibilità nella vostra partnership con il DTM. L'anno prossimo i festeggiamenti continueranno con lo "Schumacher Sparkling" dopo le gare. Un segno di soddisfazione per l'impegno?

"Sono molto soddisfatto della collaborazione avuta finora. Devo molto al motorsport e, se non nel DTM, dove altro potrei essere coinvolto? La Formula 1 è ancora troppo grande per noi dal punto di vista finanziario. Forse, prima o poi, sarà un'idea per il futuro. Ma realizzare la partnership con l'ADAC nelle altre serie accanto al DTM è semplicemente positivo e la cosa giusta da fare".

Qual è stato il riscontro della stagione?

"Quando gli ospiti o ora anche i fan hanno assaggiato i miei vini Schumacher, il feedback è sempre stato molto positivo. Quindi sì, il feedback è stato davvero buono e i prodotti sembrano essere ben accolti".

Lontano dal podio e dall'ospitalità: anche i fan nel paddock possono aspettarsi una maggiore presenza di "Schumacher"? Il wine bar era già presente nel paddock del Nürburgring quest'anno. L'offerta sarà ampliata?

"Lo abbiamo previsto. Naturalmente, si tratta sempre di un'attività molto costosa, anche dal punto di vista finanziario. Sto valutando la possibilità di passare al livello successivo prima del previsto l'anno prossimo, perché al Nürburgring è stata accolta molto bene nel paddock nonostante le condizioni meteorologiche".

Con le ultime domande, ci occupiamo anche del suo giovane David. Come riassumerebbe la sua stagione?

"Per quanto riguarda David, ormai è arrivato alle corse GT. Ci vuole solo un po' di tempo per capire queste auto. Naturalmente anche David ha commesso degli errori, ma in termini di velocità di base è stato molto più veloce dell'anno precedente. Ci è voluto molto tempo per trovare un problema con la macchina. Purtroppo, non siamo riusciti a risolverlo fino all'ultimo weekend di gara. Lo si è visto subito in qualifica. L'intera faccenda mi ha infastidito, e per questo ho parlato con la squadra. Ma è così che vanno le cose nel motorsport, non è intenzionale, bisogna solo fare un po' più di sforzo e prestare più attenzione ai dettagli. Ma anche quest'anno è stato molto difficile in questo campo".

Dove è diretto David?

"Stiamo ancora parlando di questo".

Un altro cambio di argomento: avete avviato una nuova collaborazione e state lavorando con le auto usate. Come è nata questa iniziativa?

"In un sondaggio, il mio nome è "saltato fuori" in relazione ai termini "fiducia" e "competenza" quando si trattava di automobili. Abbiamo parlato con i nostri colleghi di wirkaufendeinauto.de e trovo che il loro lavoro sia davvero interessante: Il sistema è molto equo, non c'è alcun obbligo, vi viene dato un prezzo e potete pensarci su. Io stesso ho avuto un'esperienza diversa quando volevo vendere una o due auto in concessionaria. Penso che le nuove pubblicità con me come ambasciatore del marchio wirkaufendeinauto.de stiano andando molto bene, il che mi rende felice (sorride)".