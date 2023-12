Ralf Schumacher num debate pormenorizado sobre o futuro

Ralf Schumacher, antigo piloto de Fórmula 1 e DTM, tornou-se conhecido como comentarista televisivo da Sky na Fórmula 1 e continua ativo no DTM. Seja como parceiro na cerimónia do pódio com o seu vinho espumante "Schumacher Selection" ou como pai do piloto da Mercedes-AMG David Schumacher. No sítio Web do DTM, Schumacher fala sobre o desporto automóvel na Alemanha, o futuro do DTM e o seu filho David.

A Alemanha teve dois grandes eventos de desporto automóvel este ano, que também foram muito bem recebidos pelos adeptos e espectadores: o MotoGP em Sachsenring e a ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na Baixa Baviera. Isso é um bom exemplo do entusiasmo pelo desporto automóvel no país, não é?

Ralf Schumacher: "Acredito que muitas pessoas apreciam a liberdade e vivem a natureza através do motociclismo. Além disso, o motociclismo é algo para o cidadão comum: ainda é razoavelmente acessível em comparação com muitos carros desportivos. É por isso que acredito que tantos fãs vão ao MotoGP. O que foi construído em Sachsenring, em particular para o MotoGP nos últimos anos, não tem rival a nível mundial, e não apenas no desporto motorizado - tenho um grande respeito por todos os que organizam este mega evento! E as corridas são super emocionantes até à última curva. Há que dar crédito às corridas de motas por isso. É fantástico, até eu gosto de as ver de vez em quando".

... e as corridas de rali? Depois de uma pausa, este outono houve finalmente uma ronda do Campeonato do Mundo de Ralis na Alemanha.

"O desporto de ralis é algo que eu respeito muito. É muito perigoso e, para ser sincero, eu não teria coragem de fazer uma coisa dessas. E fico sempre espantado com os co-pilotos, com o que fazem com os seus roteiros, orientando o piloto - é incrível, acho ótimo. No entanto, eu próprio não tenho o feeling para isso. É uma pena que na Alemanha só tenhamos a nossa lenda do desporto automóvel, Walter Röhrl, como figura de proa dos ralis. Sébastien Ogier não só é extremamente bem sucedido, como também é um tipo muito simpático - encontrámo-nos em privado algumas vezes. Apesar da sua esposa alemã Andrea Kaiser, infelizmente não é suficiente para ele ir para a pista como alemão (risos)".

Há sempre a questão dos carros GT3, que atualmente constituem uma parte significativa do desporto automóvel. Isso também depende da questão dos motores de combustão. Além disso, há sempre uma discussão sobre a possível utilização de motores híbridos e eléctricos nas corridas de GT. Para onde é que vê o desenvolvimento e com que consequências?

"Sim, estou um pouco preocupado com a série GT3. Mas começa com as fábricas, que facilitam o negócio para si próprias e, por vezes, fornecem - chamemos-lhe - um apoio "semi-precoce" às equipas. Também dependem simplesmente demasiado das equipas. Mas não têm dinheiro para pagar permanentemente a engenheiros de topo, mecânicos permanentes e empregados competentes em todas as áreas. Por isso, o resultado final é o que é".

Elétrico, híbrido - não é um problema?

"Para ser sincero, só é um problema para a Fórmula 1. Os carros de GT já pesam 1,4 toneladas e iriam pesar mais alguns quilos - devido à bateria. Neste momento, os carros de GT3 seriam simplesmente demasiado pesados e quanto mais massa tiverem, mais um problema de segurança se tornará a dada altura. Pessoalmente, preferia que chegássemos agora a um acordo sobre combustíveis completamente neutros em termos de CO2 e teremos de ver o que o futuro nos traz"

Olhemos para o DTM: Este ano foi o primeiro ano sob a responsabilidade da ADAC. Foi um ano desafiante com uma base sólida. Onde é que vê o caminho a seguir?

"No próximo ano, chegarão novos construtores, que darão certamente um pouco mais de impulso ao DTM, também em termos desportivos. Eles estarão certamente super-motivados na sua abordagem e quererão deixar uma marca na frente. No entanto, isto também significa que vão investir muito dinheiro, testar muito, contratar bons profissionais, o que, naturalmente, irá desencadear gradualmente uma espiral. Cabe agora a todos os envolvidos monitorizar esta situação e contê-la numa fase inicial. Algumas equipas existentes serão certamente capazes de acompanhar o ritmo. É por isso que 2024 será certamente uma época emocionante".

Os custos são sempre uma questão importante e são também objeto de um intenso debate no DTM. Como se deve agir, o que é necessário para reduzir os custos e manter o desporto vivo?

"É preciso ter cuidado quando se tenta poupar algum dinheiro no DTM. Os novos pacotes tecnológicos para pneus, carros e equipas conduziram certamente a um elevado nível de testes este ano. Esta é uma questão que deve ser tida em conta e abordada. No entanto, o esforço de testes é apenas uma faceta; as corridas de GT3 tornaram-se, de um modo geral, demasiado caras. Os carros começaram por custar 400 000 euros e até menos, e os novos modelos custam agora até 750 000 euros. Penso que não é preciso dizer mais do que isto".

Enviou um sinal claro de lealdade e previsibilidade na sua parceria com o DTM. No próximo ano, as celebrações continuarão com o "Schumacher Sparkling" após as corridas. Um sinal de satisfação com o compromisso?

"Estou muito satisfeito com a colaboração até agora. Devo muito ao desporto automóvel e, se não for no DTM, onde mais poderei participar? A Fórmula 1 ainda é demasiado grande para nós do ponto de vista financeiro. Talvez venha a ser algo para o futuro, a dada altura. Mas concretizar a parceria com a ADAC nas outras séries, a par do DTM, é simplesmente bom e a coisa certa a fazer".

Como tem sido a reação à época?

"Quando os convidados ou mesmo os fãs provaram os meus vinhos Schumacher, o feedback foi sempre muito positivo. Portanto, sim, o feedback tem sido muito bom e os produtos parecem ser bem recebidos."

Para além do pódio e da hospitalidade: os fãs no paddock também podem esperar uma maior presença de "Schumacher"? O bar de vinhos já estava no paddock em Nürburgring este ano. A oferta vai ser alargada?

"Já planeámos isso. Claro que isto é sempre muito dispendioso, também do ponto de vista financeiro. Estou a pensar em passar ao nível seguinte mais cedo do que o planeado no próximo ano, porque foi muito bem recebido no paddock em Nürburgring, apesar das condições meteorológicas."

Com as últimas perguntas, também olhamos para o seu júnior David. Como resumiria a época dele?

"No que diz respeito ao David, ele chegou agora às corridas de GT. Demora algum tempo a perceber estes carros. Claro que o David também cometeu erros, mas em termos de velocidade básica, ele foi significativamente mais rápido do que no ano anterior. Demorámos muito tempo a encontrar um problema com o carro. Infelizmente, só o conseguimos resolver no último fim de semana de corrida. Isso notou-se logo na qualificação. Tudo isto me irritou muito e foi por isso que falei com a equipa. Mas é assim que as coisas são no desporto automóvel, não é intencional, apenas temos de fazer um pouco mais de esforço e prestar mais atenção aos detalhes. Mas também foi muito difícil este ano neste domínio".

Para onde vai David?

"Ainda estamos a falar sobre isso."

Outra mudança de assunto: iniciou uma nova parceria e está a trabalhar com automóveis usados. Como é que isso surgiu?

Num inquérito, o meu nome "apareceu" associado aos termos "confiança" e "perícia" quando se tratava de automóveis. Falámos com os nossos colegas da wirkaufendeinauto.de e achei muito interessante o que fazem lá: O sistema é muito justo, não há qualquer obrigação, é-lhe dado um preço e pode pensar sobre ele. Eu próprio já tive uma experiência diferente quando quis vender um ou dois carros num concessionário. Acho que os novos anúncios comigo como embaixador da marca wirkaufendeinauto.de estão a correr muito bem, o que me deixa feliz (sorrisos)."