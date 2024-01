Thomas Preining fait ses débuts aux 24h de Daytona

Thomas Preining fait ses débuts dans l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship et dans les légendaires 24h de Daytona. Le champion DTM de l'année dernière participe à la classique d'endurance en Floride pour Andretti Motorsports.

L'Autrichien partagera la Porsche 911 GT3 R de l'équipe avec les deux pilotes titulaires Jarett Andretti et Gabby Chaves ainsi que Scott Hargrove. Le Canadien Hargrove disputera les cinq courses d'endurance du championnat IMSA pour l'équipe. Pour l'écurie Andretti, il s'agira de sa première participation avec une GT3 Porsche, après avoir misé sur une Aston Martin l'année dernière.

Pour l'Autrichien, il ne s'agira que de la deuxième participation à une course aux États-Unis. En 2019, le champion DTM 2023 a disputé la course FIA WEC sur la légendaire piste vibrante de Sebring.

"Cela a toujours été un rêve pour moi de me battre pour la victoire dans cette course légendaire", a déclaré Preining. "Le faire avec une équipe aussi légendaire rend la chose encore plus spéciale pour moi. Comme la voiture est nouvelle pour l'équipe, je vais faire de mon mieux pour aider autant que possible et essayer de faire bon usage de mon expérience. Dans l'ensemble, tout est positif et ce sera une bonne façon de commencer la nouvelle saison avec une forte note".

Pour la saison DTM 2024, Thomas Preining s'est clairement fixé l'objectif de défendre son titre. Pour ce faire, le pilote de 25 ans originaire de Linz prendra à nouveau place dans la Grello Porsche 911 GT3 R de Manthey EMA.