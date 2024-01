Thomas Preining festeggia il debutto alla 24h di Daytona

Thomas Preining festeggia il suo debutto nell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship e nella leggendaria 24 Ore di Daytona. Il campione DTM dell'anno scorso parteciperà alla classica di durata in Florida per Andretti Motorsports.

L'austriaco condividerà la Porsche 911 GT3 R del team con i due piloti abituali Jarett Andretti e Gabby Chaves e con Scott Hargrove. Il canadese Hargrove disputerà tutte e cinque le gare di durata del campionato IMSA per il team. Per il team Andretti sarà la prima uscita con una Porsche GT3, dopo che lo scorso anno si era affidato a una Aston Martin.

Sarà solo la seconda gara negli Stati Uniti per l'austriaco. Nel 2019, il campione del DTM 2023 ha disputato la gara del FIA WEC sul leggendario circuito di Sebring.

"È sempre stato un mio sogno lottare per la vittoria in questa gara leggendaria", afferma Preining. "Farlo con una squadra così leggendaria lo rende ancora più speciale per me. Poiché la vettura è nuova per il team, farò del mio meglio per aiutare il più possibile e cercherò di fare buon uso della mia esperienza. Nel complesso, tutto è positivo e sarà un buon modo per iniziare la nuova stagione con una nota forte".

Thomas Preining si è posto il chiaro obiettivo di difendere il suo titolo nella stagione DTM 2024. Il venticinquenne di Linz prenderà nuovamente il suo posto nella Grello Porsche 911 GT3 R di Manthey EMA.