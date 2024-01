Thomas Preining celebra a sua estreia nas 24h de Daytona

Thomas Preining está a celebrar a sua estreia no Campeonato IMSA WeatherTech SportsCar e nas lendárias 24 Horas de Daytona. O campeão do DTM do ano passado vai disputar o clássico de resistência na Flórida pela Andretti Motorsports.

O austríaco vai partilhar o Porsche 911 GT3 R da equipa com os dois pilotos habituais, Jarett Andretti e Gabby Chaves, bem como com Scott Hargrove. O canadiano Hargrove disputará as cinco corridas de resistência do campeonato IMSA pela equipa. Para a equipa de corrida Andretti, esta será a primeira saída com um Porsche GT3, depois da equipa ter utilizado um Aston Martin no ano passado.

Será apenas a segunda corrida nos EUA para o austríaco. Em 2019, o campeão do DTM de 2023 disputou a corrida do FIA WEC na lendária pista de Sebring.

"Sempre foi um sonho meu lutar pela vitória nesta corrida lendária", diz Preining. "Fazê-lo com uma equipa tão lendária torna-o ainda mais especial para mim. Como o carro é novo para a equipa, vou dar o meu melhor para ajudar tanto quanto possível e tentar tirar partido da minha experiência. No geral, tudo é positivo e será uma boa maneira de começar a nova época com uma nota forte."

Thomas Preining estabeleceu o objetivo claro de defender o seu título na época de 2024 do DTM. O jovem de 25 anos, natural de Linz, voltará a ocupar o seu lugar no Grello Porsche 911 GT3 R da Manthey EMA.