Record battu : le DTM 2023 en faits et en chiffres

Les fans de DTM ont vécu une saison passionnante en 2023. Les pilotes ont établi des records, des meilleures performances et des anniversaires. Un coup d'œil dans les livres de statistiques révèle quels sont les meilleurs résultats et les records dont on se souvient particulièrement.

34 - Les meilleurs pilotes internationaux se sont affrontés lors du DTM 2023, dont 13 nouveaux venus. Maro Engel (Monaco), qui a fait ses débuts chez Mercedes-AMG en 2008, possède le plus long passé en DTM. Marco Wittmann (Fürth) dispose lui aussi d'une grande expérience. Le pilote d'usine BMW de Project 1 a fait ses débuts en 2013 et fait partie de la grille de départ depuis onze saisons sans interruption.

9 - Cela ne s'était jamais produit auparavant en DTM : neuf vainqueurs différents sont sortis des neuf premières courses. L'ancien pilote de Formule 1 Jack Aitken (GB) a parachevé ce record en remportant la course au volant de sa Ferrari au Lausitzring et a fait en sorte que les six constructeurs représentés au DTM 2023 aient tous remporté au moins une première place.

5 - Les spectateurs ont vu à cinq reprises de nouveaux visages avec des trophées de vainqueurs. Franck Perera (F), Christian Engelhart (Starnberg), Mirko Bortolotti (I), Maximilian Paul (Dresde) et Aitken sont montés sur la plus haute marche du podium DTM pour la première fois de leur carrière. Perera a écrit deux fois l'histoire à Oschersleben et a également offert à Lamborghini sa première victoire dans cette série de course populaire.

14 854 - C'est le nombre de tours de course effectués par tous les pilotes DTM au cours des 16 manches du championnat 2023. Pour la première fois, les véhicules ont pris le départ avec le carburant innovant de Shell, qui se compose d'environ 50 pour cent de composants régénératifs et contribue ainsi de manière significative à la réduction des émissions de C02. Le partenaire de la série BWT a fait don d'un montant fixe par tour de course à la b.waterMission - pour soutenir des projets de construction de puits et d'eau potable en Afrique. Au total, 70.000 euros ont été récoltés cette année lors du BWT Race Lap Award.

0,353 - Les spectateurs ont assisté à l'arrivée la plus serrée de la saison lors de la dixième course sur le circuit DEKRA Lausitzring. Le vainqueur de la course Bortolotti et Ricardo Feller (CH) ont été séparés par seulement 0,353 seconde. En revanche, Engel a remporté la course du samedi à Zandvoort. Sur la côte néerlandaise de la mer du Nord, le pilote de Mercedes-AMG Performance a franchi la ligne d'arrivée avec six secondes d'avance sur son dauphin Sheldon van der Linde (ZA), avec une aisance que personne n'a connue cette année.

12 - Un coup d'œil sur les résultats montre à quel point les premières places du DTM ont été disputées : Douze vainqueurs différents sont sortis des 16 courses de la saison.

5 - La tête du classement a été très disputée : Perera, Tim Heinemann (Fichtenberg), Preining, Sheldon van der Linde (ZA) et Bortolotti ont été cinq leaders différents au cours de la saison. Le leader a changé neuf fois en tout.

431.800 - La saison dernière, le DTM a également attiré un grand nombre de spectateurs. Au total, 431 800 visiteurs ont assisté à la série GT3 en direct sur le circuit. L'intérêt des jeunes fans était particulièrement élevé : un tiers des fans avait moins de 16 ans.

5,76 - Aitken et Thierry Vermeulen (NL) ont pu compter sur leur équipe : Emil Frey Racing a brillé par la rapidité de ses arrêts au stand et a remporté le Pitstop Challenge presented by IG Europe à la fin de la saison. L'équipe suisse a réalisé le changement de pneus le plus rapide de la saison lors de la course du samedi sur le Nürburgring. En seulement 5,76 secondes, l'équipe a monté de nouveaux pneus Pirelli sur la Ferrari 296 GT3 de Vermeulen.

2.162 - C'est sur le Norisring que les stars du DTM ont effectué le plus de tours de course. En effet, le célèbre circuit de la ville de Nuremberg était le plus court du calendrier avec 2.162 mètres. Beaucoup moins de tours étaient au programme du Hockenheimring Baden-Württemberg - le circuit traditionnel près de Mannheim s'étend sur 4.574 mètres, ce qui en fait le circuit le plus long de la saison écoulée.

150 - Le DTM a été diffusé en direct ou en rediffusion dans plus de 150 territoires et sur les cinq continents, les moments forts de la série ont été diffusés dans le monde entier. Plus de 50 perspectives de caméras ont présenté l'action de la course et ont donné aux spectateurs l'impression d'y participer de près. Au total, chaque événement DTM a donné lieu à un programme en direct d'une durée de 20 heures. L'intégration de la radio de l'équipe, des trajets de caméra embarquée ainsi que des graphiques complétaient l'offre étendue.

110 - Au cours de l'année, les contenus des médias sociaux ont été visionnés plus de 110 millions de fois sur Instagram, TikTok, Facebook et X. Là aussi, le DTM a connu un succès supérieur à la moyenne auprès des plus jeunes fans. Sur TikTok, le nombre de fans du DTM a augmenté de 234% depuis le début de la saison ; sur ce canal, plus de la moitié des abonnés au DTM ont moins de 24 ans. Le DTM a également eu le plus de succès auprès des plus jeunes lors des retransmissions en direct de ProSieben : le DTM a obtenu la plus grande part de marché auprès des très jeunes téléspectateurs de 14 à 29 ans.

56 - Le pilote d'usine Porsche Preining est le seul à avoir réussi l'exploit d'obtenir le maximum de points en un week-end de course. Deux fois la pole position et deux victoires lui ont permis d'obtenir 56 points à Hockenheim.

10 - La saison dernière, dix pilotes différents ont pris le départ de la course en première position. Les pilotes ont non seulement été récompensés par le Pirelli Pole Position Award pour leur performance de pointe lors des 16 séances de qualification, mais ils se sont également assurés trois précieux points au championnat. Le plus grand nombre de points lors des essais chronométrés a été obtenu par Preining (17) qui, tout comme Bortolotti, a réalisé trois fois la pole position.

100 - Le triple champion René Rast (Bregenz) a fêté un anniversaire particulier au Lausitzring DEKRA. Lors du cinquième arrêt de la saison, le pilote d'usine BMW de Schubert Motorsport a participé à sa 100e course en DTM. L'événement suivant, au Sachsenring, a été l'occasion d'un jubilé pour le partenaire TV ProSieben : L'équipe de "ran racing" y a diffusé sa 100e course DTM.

250 - La victoire de Kelvin van der Linde (ZA) sur le Red Bull Ring est entrée dans les livres d'histoire d'Abt Sportsline. Pour l'équipe de Kempten, le succès du Sud-Africain représentait son 250e podium et sa 75e victoire en DTM.

35 - Chaud, plus chaud, Norisring ! Le circuit urbain de Nuremberg autour de la tribune historique en pierre et du Dutzendteich jouit d'un statut culte. Début juillet, le spectacle de la course automobile en Bavière a été le week-end de course le plus chaud de l'année, sous une chaleur torride. Le thermomètre est monté jusqu'à 35 degrés Celsius, et même jusqu'à environ 60 degrés Celsius dans le cockpit des bolides du DTM.