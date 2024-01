Record: il DTM 2023 in fatti e cifre

34 - I migliori piloti internazionali si sono sfidati nel DTM 2023, compresi 13 nuovi arrivati. Maro Engel (Monaco) ha la storia più lunga del DTM, avendo debuttato con la Mercedes-AMG nel 2008. Anche Marco Wittmann (Fürth) ha molta esperienza. Il pilota ufficiale BMW del Progetto 1 ha debuttato nel 2013 ed è rimasto in griglia senza interruzioni per undici stagioni.

9 - Non era mai successo prima nel DTM: nove vincitori diversi sono usciti dalle prime nove gare. L'ex pilota di Formula 1 Jack Aitken (GB) ha eguagliato il record con la sua vittoria su una Ferrari al Lausitzring, assicurando inoltre che tutti e sei i costruttori rappresentati nel DTM 2023 potessero vantare almeno un primo posto.

5 - Gli spettatori hanno visto volti nuovi con i trofei dei vincitori per cinque volte. Franck Perera (F), Christian Engelhart (Starnberg), Mirko Bortolotti (I), Maximilian Paul (Dresda) e Aitken sono saliti sul podio del DTM per la prima volta nella loro carriera. Perera ha fatto la storia due volte a Oschersleben e ha anche regalato alla Lamborghini la sua prima vittoria nella popolare serie di corse.

14.854 - Il numero di giri di gara completati da tutti i piloti del DTM nei 16 round del campionato 2023, con le auto che hanno utilizzato per la prima volta l'innovativo carburante Shell, che consiste in circa il 50% di componenti rinnovabili e quindi contribuisce in modo significativo alla riduzione delle emissioni di C02. Il partner della serie BWT ha donato un importo fisso alla b.waterMission per ogni giro di gara percorso, per sostenere la costruzione di pozzi e progetti di acqua potabile in Africa. Il BWT Race Lap Award ha raccolto quest'anno un totale di 70.000 euro.

0,353 - Il traguardo più vicino della stagione è stato visto dagli spettatori della decima gara al DEKRA Lausitzring. Solo 0,353 secondi hanno separato il vincitore della gara Bortolotti e Ricardo Feller (CH). Engel, invece, ha vinto la gara di sabato a Zandvoort in modo rilassato. Il pilota della Mercedes-AMG Performance ha tagliato il traguardo sulla costa olandese del Mare del Nord con un vantaggio di sei secondi sul secondo classificato Sheldon van der Linde (ZA), più sicuro di chiunque altro quest'anno.

12 - Uno sguardo ai risultati mostra quanto siano state competitive le prime posizioni del DTM: Dodici vincitori diversi sono emersi dalle 16 gare della stagione.

5 - La classifica è stata molto combattuta: ci sono stati cinque diversi leader assoluti nel corso della stagione con Perera, Tim Heinemann (Fichtenberg), Preining, Sheldon van der Linde (ZA) e Bortolotti. Il leader è cambiato in totale nove volte.

431.800 - Anche nella scorsa stagione il DTM è stato una vera e propria calamita per gli spettatori. Un totale di 431.800 visitatori ha vissuto la serie GT3 dal vivo sul circuito. L'interesse dei giovani è stato particolarmente alto: un terzo dei fan aveva meno di 16 anni.

5,76 - Aitken e Thierry Vermeulen (NL) potevano assolutamente contare sulla loro squadra: Emil Frey Racing ha brillato con pit-stop velocissimi e ha festeggiato la vittoria nel Pitstop Challenge presentato da IG Europe alla fine della stagione. Il team svizzero ha effettuato il cambio gomme più veloce della stagione nella gara di sabato al Nürburgring. Il team ha montato i nuovi pneumatici Pirelli sulla Ferrari 296 GT3 di Vermeulen in soli 5,76 secondi.

2.162 - I protagonisti del DTM hanno completato il maggior numero di giri di gara al Norisring. Con i suoi 2.162 metri, il famoso circuito stradale di Norimberga è stato il tracciato più corto del calendario. All'Hockenheimring Baden-Württemberg i giri da percorrere sono stati notevolmente meno: il tradizionale circuito vicino a Mannheim è il più lungo della scorsa stagione, con i suoi 4.574 metri.

150 - Il DTM poteva essere visto in diretta o in replica in oltre 150 territori e in tutti e cinque i continenti, con i momenti salienti della serie in tutto il mondo Più di 50 prospettive di ripresa hanno presentato l'azione di gara e hanno dato agli spettatori la sensazione di trovarsi da vicino. In totale, per ogni evento del DTM è stato prodotto un programma in diretta della durata massima di 20 ore. L'ampio programma è stato completato dalla radio di squadra, dalle riprese delle telecamere di bordo e dalla grafica.

110 - I contenuti dei social media su Instagram, TikTok, Facebook e X sono stati visualizzati più di 110 milioni di volte nel corso dell'anno. Il DTM ha riscosso un successo superiore alla media anche tra i fan più giovani. Il numero di fan del DTM su TikTok è cresciuto del 234% dall'inizio della stagione e più della metà degli iscritti al DTM sul canale ha meno di 24 anni. Il DTM ha anche riscosso il maggior successo tra gli spettatori più giovani nelle trasmissioni live di ProSieben: il DTM ha raggiunto la quota di mercato più alta tra i giovanissimi spettatori di età compresa tra i 14 e i 29 anni.

56 - Il pilota ufficiale Porsche Preining è stato l'unico a realizzare l'impresa di ottenere il massimo dei punti in un weekend di gara. Due pole position e due vittorie a Hockenheim hanno portato a 56 punti.

10 - Nella scorsa stagione, dieci piloti diversi hanno iniziato la gara dal primo posto in griglia. I piloti non solo sono stati premiati con il Pirelli Pole Position Award per le loro migliori prestazioni in un totale di 16 sessioni di qualifica, ma si sono anche assicurati ogni volta tre preziosi punti per il campionato. Preining (17), che, come Bortolotti, è stato tre volte in pole position, ha ottenuto il maggior numero di punti in qualifica.

100 - Il triplice campione René Rast (Bregenz) ha festeggiato un anniversario speciale al DEKRA Lausitzring. Il pilota di Schubert Motorsport BMW works ha completato la sua 100a gara nel DTM alla quinta tappa della stagione. In occasione dell'evento successivo al Sachsenring, c'è stato anche un anniversario per il partner televisivo ProSieben: La troupe di "ran racing" ha trasmesso la sua centesima gara del DTM.

250 - La vittoria di Kelvin van der Linde (ZA) al Red Bull Ring è entrata nei libri di storia di Abt Sportsline. Per il team di Kempten, il successo del sudafricano è stato il 250° podio e la 75° vittoria nel DTM.

35 - Caldo, più caldo, Norisring! Il circuito cittadino di Norimberga, attorno alla storica tribuna in pietra e al laghetto Dutzendteich, gode di uno status di culto. Lo spettacolo di gara all'inizio di luglio in Baviera è diventato il weekend di gara più caldo dell'anno con un caldo torrido. Il termometro è salito fino a 35 gradi Celsius e nell'abitacolo delle auto del DTM ha raggiunto addirittura i 60 gradi.