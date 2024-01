Quebra de recordes: o DTM 2023 em factos e números

34 - Os principais pilotos internacionais competiram entre si no DTM de 2023, incluindo 13 estreantes. Maro Engel (Mónaco) tem a mais longa história no DTM, tendo feito a sua estreia pela Mercedes-AMG em 2008. Marco Wittmann (Fürth) também tem muita experiência. O piloto da BMW Works do Projeto 1 fez a sua estreia em 2013 e tem estado na grelha sem interrupções durante onze épocas.

9 - Isto nunca aconteceu antes no DTM: nove vencedores diferentes surgiram nas primeiras nove corridas. O ex-piloto de Fórmula 1 Jack Aitken (GB) igualou o recorde com a sua vitória num Ferrari em Lausitzring e também garantiu que todos os seis fabricantes representados no DTM 2023 pudessem reivindicar pelo menos um primeiro lugar.

5 - Os espectadores viram caras novas com troféus de vencedor por cinco vezes. Franck Perera (F), Christian Engelhart (Starnberg), Mirko Bortolotti (I), Maximilian Paul (Dresden) e Aitken subiram ao topo do pódio do DTM pela primeira vez nas suas carreiras. Perera fez história duas vezes em Oschersleben e também deu à Lamborghini a sua primeira vitória na popular série de corridas.

14.854 - O número de voltas de corrida completadas por todos os pilotos do DTM nas 16 rodadas do campeonato de 2023, com os carros correndo pela primeira vez com o combustível inovador da Shell, que consiste em cerca de 50% de componentes renováveis e, portanto, contribui significativamente para a redução das emissões de C02. A BWT, parceira da série, doou um montante fixo à b.waterMission por cada volta de corrida realizada - para apoiar a construção de poços e projectos de água potável em África. O Prémio BWT Race Lap angariou um total de 70.000 euros este ano.

0,353 - O final mais renhido da época foi testemunhado pelos espectadores na décima corrida no DEKRA Lausitzring. Apenas 0,353 segundos separaram o vencedor da corrida, Bortolotti, de Ricardo Feller (CH). Engel, por outro lado, venceu a corrida de sábado em Zandvoort de uma forma descontraída. O piloto da Mercedes-AMG Performance cruzou a linha de chegada na costa holandesa do Mar do Norte com uma vantagem de seis segundos sobre o segundo classificado, Sheldon van der Linde (ZA) - com mais confiança do que qualquer outro piloto este ano.

12 - Um olhar sobre os resultados mostra o quão competitivas foram as posições cimeiras do DTM: Doze vencedores diferentes surgiram nas 16 corridas da temporada.

5 - O topo da classificação foi muito disputado: houve cinco líderes diferentes ao longo da época, com Perera, Tim Heinemann (Fichtenberg), Preining, Sheldon van der Linde (ZA) e Bortolotti. O líder mudou um total de nove vezes.

431.800 - O DTM foi novamente um verdadeiro íman de espectadores na época passada. Um total de 431.800 visitantes assistiram à série GT3 em direto na pista de corrida. O interesse entre os jovens fãs foi particularmente elevado: um terço dos fãs tinha menos de 16 anos.

5.76 - Aitken e Thierry Vermeulen (NL) podem confiar plenamente na sua equipa: A Emil Frey Racing brilhou com paragens nas boxes extremamente rápidas e celebrou a sua vitória no Pitstop Challenge apresentado pela IG Europe no final da época. A equipa suíça efectuou a mudança de pneus mais rápida da época na corrida de sábado em Nürburgring. Aí, a equipa colocou novos pneus Pirelli no Ferrari 296 GT3 de Vermeulen em apenas 5,76 segundos.

2.162 - As estrelas do DTM completaram o maior número de voltas de corrida em Norisring. Com 2.162 metros, o famoso circuito de rua de Nuremberga foi a pista mais curta do calendário. O circuito tradicional de Hockenheimring Baden-Württemberg, perto de Mannheim, é a pista mais longa da época passada, com 4.574 metros.

150 - O DTM pode ser visto em direto ou em direto em mais de 150 territórios e nos cinco continentes, com destaques da série em todo o mundo Mais de 50 perspectivas de câmara apresentaram a ação das corridas e deram aos espectadores a sensação de estarem bem perto. No total, foi produzido um programa em direto com uma duração de até 20 horas para cada evento DTM. O extenso programa foi completado com rádio da equipa, imagens de câmaras a bordo e gráficos.

110 - O conteúdo das redes sociais no Instagram, TikTok, Facebook e X foi visto mais de 110 milhões de vezes ao longo do ano. O DTM também teve um sucesso acima da média junto dos fãs mais jovens. O número de fãs do DTM no TikTok cresceu 234% desde o início da época e mais de metade dos subscritores do DTM no canal têm menos de 24 anos. O DTM foi também o mais bem sucedido junto dos espectadores mais jovens nas transmissões em direto da ProSieben: o DTM alcançou a maior quota de mercado entre os espectadores mais jovens, com idades compreendidas entre os 14 e os 29 anos.

56 - O piloto da Porsche Preining foi o único piloto a conseguir a proeza de marcar o máximo de pontos num fim de semana de corrida. Duas pole positions e duas vitórias em Hockenheim resultaram em 56 pontos.

10 - No total, dez pilotos diferentes começaram a corrida a partir do primeiro lugar da grelha na época passada. Os pilotos não só foram premiados com o Pirelli Pole Position Award pelo seu melhor desempenho num total de 16 sessões de qualificação, como também garantiram três valiosos pontos no campeonato de cada vez. Preining (17), que, tal como Bortolotti, esteve três vezes na pole position, foi o piloto que mais pontos marcou na qualificação.

100 - O tricampeão René Rast (Bregenz) festejou um aniversário especial no DEKRA Lausitzring. O piloto da Schubert Motorsport BMW completou a sua 100ª corrida no DTM na quinta paragem da época. No evento seguinte, em Sachsenring, o parceiro de televisão ProSieben comemorou o seu aniversário: A equipa da "ran racing" transmitiu a sua 100ª corrida do DTM.

250 - A vitória de Kelvin van der Linde (ZA) no Red Bull Ring entrou para a história da Abt Sportsline. Para a equipa de Kempten, o sucesso do sul-africano foi a 250ª subida ao pódio e a 75ª vitória no DTM.

35 - Quente, mais quente, Norisring! O circuito da cidade de Nuremberga, em torno da histórica bancada de pedra e do lago Dutzendteich, goza de um estatuto de culto. O espetáculo de corridas no início de julho na Baviera tornou-se o fim de semana de corridas mais quente do ano, com um calor abrasador. O termómetro subiu até aos 35 graus Celsius e, no cockpit dos carros do DTM, chegou mesmo a atingir cerca de 60 graus Celsius.