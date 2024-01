Christian Engelhart ha vivido 12 meses llenos de acontecimientos. En el inicio de la temporada en Oschersleben, consiguió su primera victoria en el DTM en 2023. Sin embargo, la asociación entre el campeón del ADAC GT Masters 2020 y Toksport WRT llegó a su fin a mitad de temporada. Engelhart anunció su separación de Porsche a finales de año.

En elfuturo, Engelhart volverá a competir para Lamborghini como piloto de fábrica. En 2024, Engelhart disputará la temporada completa del DTM en el equipo de Gottfried Grasser.

Engelhart ya ha disputado el final de temporada del DTM en Hockenheim para el equipo austriaco. Terminó tercero en el podio en la carrera del sábado en el tradicional circuito. En la carrera del domingo, Marco Wittmann le empujó bruscamente contra el guardarraíl a gran velocidad.

Ahora vuelves a formar parte del equipo oficial de Lamborghini. ¿Cómo se siente?

Volver a Lamborghini es como volver a casa y un momento muy emotivo en mi carrera. Incluso mi aparición como invitado de GRT en el final de temporada del DTM en Hockenheim la temporada pasada me trajo muchos viejos recuerdos. Nuestro coche ganador de las 24 horas de Daytona sigue expuesto en el Museo Lamborghini de Sant'Agata Bolognese. Para mí, el cambio también significa una ruta en el DTM 2024, y hay otras perspectivas emocionantes para el futuro - así que estoy convencido de que volver a Lamborghini es absolutamente la decisión correcta. Nunca he dejado de amar esta marca icónica y me siento honrado de pilotar para Lamborghini Squadra Corse.

Pilotará para el equipo Lamborghini GRT en la próxima temporada del DTM. ¿Cómo surgió todo esto?

Todo empezó cuando la temporada 2023 terminó sorprendentemente pronto para mí. Después de eso, recibí bastantes llamadas durante el verano y pude ganar la décima ronda del campeonato junto con Michael Joos en mi aparición como invitado en el ADAC GT Masters en el Red Bull Ring. A continuación, GRT me contrató para el final de temporada del DTM en Hockenheim. Fue un gran fin de semana para GRT. Fue un gran fin de semana para GRT y para mí, con una salida en primera fila y un tercer puesto en la carrera del sábado. Inmediatamente tuve buenas sensaciones y estoy deseando continuar nuestro viaje juntos este año.

La temporada pasada pilotaste inicialmente un Porsche 911 GT3 R en el DTM, pero este año te has pasado a un Lamborghini Huracán GT3 Evo2. ¿Qué retos supone un cambio así?

Ambos son coches GT3, pero son claramente diferentes en algunos aspectos. A diferencia del Porsche, por ejemplo, el Lamborghini tiene un motor montado en el centro. La posición del asiento también es diferente. En consecuencia, no es tan fácil adaptarse de inmediato. Lo conseguimos muy rápidamente en la final de 2023 en Hockenheim. A pesar de que sólo conocía el modelo predecesor de Lamborghini del pasado. El equilibrio era increíblemente bueno, el equipo hizo un gran trabajo. Los puntos fuertes del Huracán GT3 Evo2 residen menos en las rectas y más en las curvas.

El programa del DTM de este año incluye ocho pruebas en tres países, ¿cuál le hace especial ilusión?

Básicamente, conozco muy bien todos los circuitos del calendario, lo cual es estupendo. Tengo una conexión especial con el Motorsport Arena Oschersleben y el Hockenheimring. Por un lado, porque normalmente he tenido mucho éxito allí, y por otro, porque conozco a algunas personas en los circuitos con las que tengo amistad. Además, el año pasado subí al podio con GRT en Hockenheim. En general, creo que los aficionados pueden esperar muchas carreras diferentes. En algunos circuitos todo gira en torno a la velocidad punta, en otros hay muchas oportunidades de adelantamiento o la estrategia es la protagonista.

¿Qué relación tiene con el DTM?

Desde que se celebra el DTM con el reglamento GT3, ha sido mi objetivo principal claro. Es la cumbre de las carreras de GT3 y el campeonato en el que quiero ganar carreras. El año pasado había un grupo muy amplio y variopinto. Pero también tengo una estrecha relación con el ADAC. Corrí muchas carreras en el ADAC GT Masters y me convertí en campeón en 2020 con SSR Performance y Michael Ammermüller.

¿Cuáles son sus propósitos para el año 2024 en el DTM?

Mis objetivos son siempre los mismos: quiero ganar carreras. Tengo un gran paquete para la nueva temporada con Lamborghini y GRT. Soy amigo del jefe del equipo, Gottfried Grasser, desde hace años. Sólo hay que mirar las estadísticas para ver lo bien que ha funcionado su equipo en el automovilismo en el pasado. Lo hemos ultimado todo con antelación y, por tanto, tenemos tiempo suficiente para prepararnos de forma óptima. Por supuesto, espero que este año podamos estar delante.

¿Cuál es su calendario hasta el inicio de la temporada?

He pasado mucho tiempo con mi familia durante las Navidades. Ahora voy a aprovechar al máximo este tiempo y apretar el acelerador para estar en plena forma para el inicio de la temporada. Me gusta montar en bicicleta en Starnberg, mi ciudad natal, pero las condiciones no son ideales en invierno. Por eso ahora estoy sobre todo en mi gimnasio. Mi hijo de ocho años también está en el club de esquí. Así que también puedo esperar alguna que otra visita a la pista juntos.