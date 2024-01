Christian Engelhart a vécu 12 mois riches en événements. Lors de l'ouverture de la saison à Oschersleben, il a pu remporter sa première victoire en DTM en 2023. Mais à la mi-saison, la collaboration entre le champion de l'ADAC GT Masters 2020 et Toksport WRT a pris fin. À la fin de l'année, Engelhart a annoncé qu'il se séparait de Porsche.

À l'avenir, Engelhart sera de nouveau au départ pour Lamborghini en tant que pilote d'usine. En 2024, Engelhart disputera la saison complète de DTM dans l'équipe de Gottfried Grasser.

Pour l'équipe autrichienne, Engelhart a déjà participé à la finale de la saison DTM à Hockenheim. Sur ce circuit traditionnel, il est monté sur la troisième marche du podium lors de la course du samedi. Lors de la course du dimanche, Marco Wittmann l'a brutalement envoyé dans la glissière de sécurité à grande vitesse.

Tu fais désormais à nouveau partie de l'équipe d'usine Lamborghini. Quel effet cela fait-il ?

Revenir chez Lamborghini, c'est comme rentrer à la maison et c'est un moment très émotionnel dans ma carrière. Ma participation à la finale de la saison DTM de la saison dernière à Hockenheim pour GRT m'a rappelé de nombreux vieux souvenirs. Notre voiture gagnante des 24 heures de Daytona se trouve encore aujourd'hui au musée Lamborghini de Sant'Agata Bolognese. De plus, ce changement signifie pour moi la voie vers le DTM 2024. En outre, il y a d'autres perspectives passionnantes pour l'avenir - c'est pourquoi je suis convaincu que le retour chez Lamborghini est absolument la bonne décision. Je n'ai jamais cessé d'aimer cette marque emblématique et je suis honoré de courir pour Lamborghini Squadra Corse.

La prochaine saison de DTM te verra courir pour l'équipe Lamborghini GRT. Comment en es-tu arrivé là ?

Tout a commencé lorsque la saison 2023 s'est terminée prématurément pour moi, à la surprise générale. J'ai ensuite reçu de nombreux appels durant l'été et j'ai pu remporter la dixième manche du championnat lors de ma participation à l'ADAC GT Masters sur le Red Bull Ring en compagnie de Michael Joos. GRT m'a ensuite engagé pour la finale de la saison DTM à Hockenheim. Cela a vraiment mis le feu aux poudres. Pour GRT et moi, ce fut un super week-end avec la première ligne de départ et la troisième place dans la course de samedi. J'ai tout de suite eu un bon feeling et je me réjouis de continuer ensemble sur cette voie cette année.

La saison dernière, tu as d'abord piloté une Porsche 911 GT3 R en DTM. Cette année, tu montes dans une Lamborghini Huracán GT3 Evo2. Quels sont les défis d'un tel changement ?

Les deux sont des voitures GT3, mais elles se distinguent clairement sur certains points. Contrairement à la Porsche, la Lamborghini dispose par exemple d'un moteur central. La position assise est également différente. Il n'est donc pas facile de s'adapter directement. Lors de la finale 2023 à Hockenheim, nous y sommes parvenus très rapidement. Et ce, bien que je n'aie connu que le modèle précédent de Lamborghini par le passé. L'équilibre était incroyablement bon, l'équipe a fait un super travail. Les points forts de l'Huracán GT3 Evo2 se situent moins dans les lignes droites que dans les virages.

Huit événements dans trois pays sont au programme du DTM cette année - lequel attends-tu avec impatience ?

En principe, je connais très bien tous les circuits du calendrier, ce sont de super conditions. J'ai un lien particulier avec le Motorsport Arena Oschersleben et le Hockenheimring. D'une part parce que j'y ai souvent eu beaucoup de succès, d'autre part parce que je connais quelques personnes sur ces circuits, avec qui je suis ami. À cela s'ajoute le podium obtenu avec GRT l'année dernière à Hockenheim. Globalement, je pense que les fans peuvent se réjouir de nombreuses courses différentes. Sur certains circuits, il s'agit de vitesse de pointe, ailleurs il y a de très nombreuses possibilités de dépassement ou la stratégie est au premier plan.

Quel est ton lien avec le DTM ?

Depuis que le DTM est disputé avec un règlement GT3, il a été clairement mon objectif principal. C'est le sommet du sport GT3 et le championnat où je veux gagner des courses. L'année dernière, le plateau était vraiment large et varié. Mais j'ai aussi un lien étroit avec l'ADAC. J'ai participé à de nombreuses courses de l'ADAC GT Masters et j'ai été sacré champion en 2020 avec SSR Performance et Michael Ammermüller.

Quelles sont tes résolutions pour l'année DTM 2024 ?

Les objectifs sont en fait toujours les mêmes pour moi : je veux gagner des courses. Pour la nouvelle saison, j'ai un super package avec Lamborghini et GRT. Je suis ami avec le chef d'équipe Gottfried Grasser depuis des années. Il suffit de jeter un coup d'œil aux statistiques pour voir à quel point son équipe a été performante dans le sport automobile par le passé. Nous avons tout fixé à l'avance et avons donc suffisamment de temps pour nous préparer de manière optimale. J'espère bien sûr que nous aurons notre mot à dire cette année.

Quelle est ta feuille de route jusqu'au début de la saison ?

J'ai passé beaucoup de temps avec ma famille à Noël. Maintenant, je vais en profiter pour mettre les bouchées doubles et être en pleine forme pour le coup d'envoi. Chez moi, à Starnberg, j'aime bien faire du vélo, mais en hiver, les conditions ne sont pas optimales. C'est pourquoi je suis actuellement surtout dans ma salle de sport. De plus, mon fils de huit ans est membre du club de ski. J'ai donc l'intention d'aller sur les pistes ensemble.