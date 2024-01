Christian Engelhart ha vissuto 12 mesi ricchi di eventi. All'apertura della stagione a Oschersleben, ha ottenuto la sua prima vittoria nel DTM nel 2023. Tuttavia, la collaborazione tra il campione 2020 dell'ADAC GT Masters e Toksport WRT si è interrotta a metà stagione. Engelhart ha annunciato la sua separazione da Porsche alla fine dell'anno.

In futuro, Engelhart tornerà a gareggiare per Lamborghini come pilota ufficiale. Nel 2024, Engelhart disputerà l'intera stagione del DTM nella squadra di Gottfried Grasser.

Engelhart ha già disputato il finale di stagione del DTM a Hockenheim per il team austriaco. È salito sul terzo gradino del podio nella gara di sabato sul circuito tradizionale. Nella gara di domenica, Marco Wittmann lo ha spinto ad alta velocità contro il guard rail.

Ora fa di nuovo parte della squadra Lamborghini Works. Come ci si sente?

Tornare in Lamborghini è come tornare a casa ed è un momento molto emozionante della mia carriera. Anche la mia apparizione come ospite per GRT al finale di stagione del DTM a Hockenheim, la scorsa stagione, mi ha riportato alla mente molti vecchi ricordi. La nostra auto vincitrice della 24 ore di Daytona è ancora esposta nel Museo Lamborghini di Sant'Agata Bolognese. Per me il passaggio significa anche la possibilità di partecipare al DTM 2024 e ci sono altre prospettive interessanti per il futuro, quindi sono convinto che il ritorno alla Lamborghini sia assolutamente la decisione giusta. Non ho mai smesso di amare questo marchio iconico e mi sento onorato di guidare per Lamborghini Squadra Corse.

Lei guiderà per il team Lamborghini GRT nella prossima stagione del DTM. Come è nata questa scelta?

Tutto è iniziato quando la stagione 2023 si è conclusa sorprendentemente presto per me. In seguito, ho ricevuto diverse chiamate durante l'estate e sono riuscito a vincere il decimo round del campionato insieme a Michael Joos nella mia apparizione come ospite nell'ADAC GT Masters al Red Bull Ring. Poi sono stato ingaggiato da GRT per il finale di stagione del DTM a Hockenheim. Questo ha dato il via alle danze. È stato un grande weekend per GRT e per me, con una partenza in prima fila e un terzo posto nella gara di sabato. Ho avuto subito buone sensazioni e non vedo l'ora di continuare il nostro viaggio insieme quest'anno.

La scorsa stagione ha guidato inizialmente una Porsche 911 GT3 R nel DTM, ma quest'anno passerà a una Lamborghini Huracán GT3 Evo2. Quali sfide comporta un cambiamento del genere?

Entrambe sono vetture GT3, ma sono chiaramente diverse sotto alcuni aspetti. A differenza della Porsche, per esempio, la Lamborghini ha un motore centrale. Anche la posizione di seduta è diversa. Di conseguenza, non è così facile adattarsi subito. Siamo riusciti a farlo molto rapidamente alla finale 2023 di Hockenheim. Anche se conoscevo solo il modello precedente della Lamborghini. L'equilibrio era incredibilmente buono, il team ha fatto un ottimo lavoro. I punti di forza della Huracán GT3 Evo2 sono meno sui rettilinei e più nelle curve.

Quest'anno il programma del DTM prevede otto eventi in tre Paesi: qual è quello che attende con maggiore impazienza?

In linea di massima, conosco molto bene tutti i circuiti del calendario, il che è fantastico. Ho un legame particolare con la Motorsport Arena Oschersleben e l'Hockenheimring. Da un lato perché di solito ho avuto molto successo lì, dall'altro perché conosco alcune persone dei circuiti con cui sono amico. E poi c'è il podio conquistato con GRT a Hockenheim l'anno scorso. In generale, credo che i fan possano aspettarsi molte gare diverse. Su alcuni circuiti si tratta di velocità massima, su altri ci sono molte opportunità di sorpasso o la strategia è al centro dell'attenzione.

Che legame ha con il DTM?

Da quando il DTM è stato introdotto con il regolamento GT3, è stato il mio obiettivo principale. È l'apice delle gare GT3 e il campionato in cui voglio vincere le gare. L'anno scorso c'era un campo davvero ampio e variopinto. Ma ho anche un legame stretto con l'ADAC. Ho corso molte gare nell'ADAC GT Masters e sono diventato campione nel 2020 con SSR Performance e Michael Ammermüller.

Quali sono i suoi propositi per l'anno 2024 del DTM?

I miei obiettivi sono sempre gli stessi: voglio vincere le gare. Ho un ottimo pacchetto per la nuova stagione con Lamborghini e GRT. Sono amico del capo del team Gottfried Grasser da anni. Basta dare un'occhiata alle statistiche per vedere quanto bene ha fatto il suo team nel motorsport in passato. Abbiamo definito tutto in anticipo e quindi abbiamo abbastanza tempo per prepararci al meglio. Naturalmente, spero che quest'anno potremo dire la nostra in prima linea.

Qual è il suo calendario fino all'inizio della stagione?

A Natale ho trascorso molto tempo con la mia famiglia. Ora voglio approfittare di questo tempo e mettere il pedale sull'acceleratore in modo da essere in forma per l'inizio della stagione. Mi piace andare in bicicletta nella mia città natale, Starnberg, ma le condizioni non sono ideali in inverno. Per questo motivo, in questo momento, sono principalmente in palestra. Anche mio figlio di otto anni fa parte dello sci club. Quindi posso anche sperare in una visita alle piste insieme.