Christian Engelhart vai regressar à equipa de pilotos da Lamborghini em 2024 e competir pelo GRT no DTM. O veterano de 37 anos aguarda com expetativa a próxima época do DTM no Lamborghini dourado.

Christian Engelhart viveu 12 meses muito agitados. Na abertura da época, em Oschersleben, conquistou a sua primeira vitória no DTM em 2023. No entanto, a parceria entre o campeão do ADAC GT Masters de 2020 e a Toksport WRT chegou ao fim a meio da época. Engelhart anunciou a sua separação da Porsche no final do ano.

No futuro, Engelhart voltará a competir pela Lamborghini como piloto de competição. Em 2024, Engelhart disputará toda a temporada do DTM na equipa de Gottfried Grasser.

Engelhart já disputou o final da época do DTM em Hockenheim pela equipa austríaca. Terminou no terceiro lugar do pódio na corrida de sábado no circuito tradicional. Na corrida de domingo, Marco Wittmann empurrou-o contra o rail de proteção a alta velocidade.

Agora faz novamente parte da equipa de trabalho da Lamborghini. Qual é a sensação?

Regressar à Lamborghini é como voltar a casa e é um momento muito emotivo na minha carreira. Mesmo a minha participação como convidado do GRT no final da época do DTM em Hockenheim, na época passada, trouxe-me muitas recordações antigas. O nosso carro vencedor da corrida de 24 horas em Daytona ainda está em exposição no Museu Lamborghini em Sant'Agata Bolognese. Para mim, a mudança também significa um caminho para o DTM 2024, e há outras perspectivas interessantes para o futuro - por isso estou convencido de que regressar à Lamborghini é absolutamente a decisão certa. Nunca deixei de amar esta marca icónica e sinto-me honrado por conduzir para a Lamborghini Squadra Corse.

Vai pilotar para a equipa Lamborghini GRT na próxima época do DTM. Como é que isso aconteceu?

Tudo começou quando a época de 2023 terminou surpreendentemente cedo para mim. Depois disso, recebi bastantes chamadas durante o verão e consegui vencer a décima ronda do campeonato juntamente com Michael Joos na minha participação como convidado no ADAC GT Masters no Red Bull Ring. Fui então contratado pela GRT para o final da época do DTM em Hockenheim. Isso fez com que a bola começasse a rolar. Foi um grande fim de semana para a GRT e para mim, com uma partida na primeira fila e um terceiro lugar na corrida de sábado. Tive imediatamente uma boa sensação e estou ansioso por continuar a nossa viagem juntos este ano.

Na época passada, conduziu inicialmente um Porsche 911 GT3 R no DTM, mas este ano está a mudar para um Lamborghini Huracán GT3 Evo2. Que desafios é que uma mudança destas traz?

Ambos são carros GT3, mas são claramente diferentes em alguns aspectos. Ao contrário do Porsche, por exemplo, o Lamborghini tem um motor montado a meio. A posição do assento também é diferente. Como resultado, não é tão fácil adaptarmo-nos de imediato. Conseguimos fazer isso muito rapidamente na final de 2023 em Hockenheim. Embora eu só conhecesse o modelo antecessor da Lamborghini do passado. O equilíbrio foi incrivelmente bom, a equipa fez um excelente trabalho. Os pontos fortes do Huracán GT3 Evo2 residem menos nas rectas e mais nas curvas.

Este ano, o programa do DTM inclui oito eventos em três países - por qual deles está particularmente ansioso?

Basicamente, conheço muito bem todas as pistas do calendário, o que é ótimo. Tenho uma ligação especial com o Motorsport Arena Oschersleben e com o Hockenheimring. Por um lado, porque normalmente tenho sido muito bem sucedido nessas pistas e, por outro, porque conheço algumas pessoas nos circuitos com quem sou amigo. Depois, há o pódio com a GRT em Hockenheim no ano passado. No geral, penso que os fãs podem esperar muitas corridas diferentes. Nalguns circuitos é tudo uma questão de velocidade máxima, noutros há muitas oportunidades de ultrapassagem ou a estratégia é o centro das atenções.

Que ligação tem com o DTM?

Desde que o DTM foi realizado com os regulamentos GT3, tem sido o meu principal objetivo. É o auge das corridas de GT3 e o campeonato onde quero ganhar corridas. No ano passado, havia um campo muito vasto e colorido. Mas também tenho uma ligação estreita com o ADAC. Conduzi muitas corridas no ADAC GT Masters e tornei-me campeão em 2020 com a SSR Performance e Michael Ammermüller.

Quais são as tuas resoluções para o ano de 2024 do DTM?

Os meus objectivos são sempre os mesmos: quero ganhar corridas. Tenho um ótimo pacote para a nova época com a Lamborghini e a GRT. Sou amigo do chefe de equipa Gottfried Grasser há muitos anos. Basta olhar para as estatísticas para ver como a sua equipa teve um bom desempenho no desporto automóvel no passado. Finalizámos tudo cedo e, por isso, temos tempo suficiente para nos prepararmos da melhor forma. Espero, naturalmente, que este ano possamos ter uma palavra forte na frente.

Qual é o seu calendário até ao início da época?

Passei muito tempo com a minha família no Natal. Agora, vou aproveitar ao máximo este tempo e pôr o pé no acelerador para estar em boa forma para a abertura da época. Gosto de andar de bicicleta na minha cidade natal, Starnberg, mas as condições não são as ideais no inverno. É por isso que, neste momento, estou sobretudo no meu ginásio. O meu filho de oito anos também está no clube de esqui. Por isso, também posso esperar por uma visita ocasional à pista em conjunto.