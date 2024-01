¿Se pasará Sandro Holzem, piloto del DTM, a las carreras de LMP3?

Sandro Holzem formó parte del grupo de participantes en la serie de carreras más conocida de Alemania de la aparición como invitado del DTM en Nürburgring. El piloto de 19 años de Polch condujo un BMW M4 GT3 para Project 1.

En el caos de lluvia de la segunda carrera en el Eifel, fue el mejor piloto de BMW en 14ª posición, también porque fue el único piloto de M4 GT3 que no se equivocó con la elección de neumáticos. Sin embargo, dado que sólo participó en la carrera como invitado y no estuvo plenamente autorizado a competir en el DTM hasta el siguiente fin de semana de carreras en Lausitzring, no recibió ningún punto por este resultado. En las carreras siguientes, Holzem se encontró normalmente en la parte trasera de la parrilla con Alessio Deledda y no sumó puntos.

Debido a su falta de experiencia en el automovilismo -antes de entrar en el DTM, Holzem sólo disputó una temporada en el ADAC GT4 Alemania, en la que terminó en el puesto 40 de la general junto con su hermano gemelo Juliano-, inicialmente no era elegible para competir en el DTM. Al competir en el GTC y en el ADAC GT Masters, Holzem demostró que podía manejar un coche GT3 en situaciones de carrera. Tras la salida como invitado del DTM en Nürburgring, Holzem también recibió la autorización completa del DTM por parte del ADAC.

Pero, ¿se pasará ahora Holzem a las carreras de LMP3?

Junto con su hermano gemelo Juliano Holzem, el piloto de 19 años disputará el fin de semana de las Prototype Winter Series. Los dos Holzem pilotarán un prototipo Duqueine D08 LMP3 de Rinaldi Racing en la nueva serie de carreras organizada por GEDLICH Racing. La serie de carreras se considera la base de pruebas perfecta para pilotos y equipos que quieran prepararse para la temporada de verano europea en condiciones de competición, lo que podría indicar un cambio de Sandro Holzem a las carreras de LMP3.