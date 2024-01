Le pilote DTM Sandro Holzem va-t-il se lancer dans le LMP3 ?

Sandro Holzem a participé à la série de courses la plus connue d'Allemagne dès le passage du DTM sur le Nürburgring. Le jeune homme de 19 ans originaire de Polch pilotait une BMW M4 GT3 pour Project 1.

Dans le chaos de la pluie de la deuxième course dans l'Eifel, il a été le meilleur pilote BMW en 14e position, notamment parce qu'il a été le seul pilote de M4 GT3 à ne pas se tromper dans le choix des pneus. Comme il n'a participé au week-end de course qu'en tant qu'invité et qu'il n'a obtenu l'homologation complète en DTM qu'à partir du week-end de course suivant sur le Lausitzring, il n'a toutefois pas obtenu de points pour ce résultat. Lors des courses suivantes, Holzem s'est retrouvé la plupart du temps en queue de peloton avec Alessio Deledda et n'a pas marqué de points.

En raison de son manque d'expérience dans le sport automobile - avant de se lancer dans le DTM, Holzem n'a disputé qu'une saison en ADAC GT4 Germany, qu'il a terminée à la 40e place du classement général avec son frère jumeau Juliano -, il n'a pas été autorisé à prendre le départ en DTM. En prenant le départ du GTC et de l'ADAC GT Masters, Holzem a prouvé qu'il était capable de gérer une voiture GT3 en situation de course. Après son passage en DTM sur le Nürburgring, Holzem a obtenu l'homologation DTM complète de l'ADAC.

Mais Holzem va-t-il passer au sport LMP3 ?

Avec son frère jumeau Juliano Holzem, le jeune homme de 19 ans participe au week-end de course des Prototype Winter Series. Dans cette nouvelle série de courses de GEDLICH Racing, les deux Holzem pilotent un prototype Duqueine D08 LMP3 de Rinaldi Racing. Cette série de courses est considérée comme une base de test parfaite pour les pilotes et les équipes qui souhaitent se mettre en condition de course pour la saison d'été européenne, ce qui pourrait laisser présager un passage de Sandro Holzem en LMP3.