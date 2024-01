Il pilota del DTM Sandro Holzem passerà alle gare LMP3?

Sandro Holzem ha fatto parte del gruppo di partecipanti alla serie di corse più famosa della Germania, ospite del DTM al Nürburgring. Il diciannovenne di Polch ha guidato una BMW M4 GT3 per il Progetto 1.

Nel caos della pioggia della seconda gara nell'Eifel, è stato il miglior pilota BMW in 14a posizione, anche perché è stato l'unico pilota di M4 GT3 a non commettere errori nella scelta degli pneumatici. Tuttavia, poiché ha partecipato al weekend di gara solo come ospite e ha ottenuto la piena autorizzazione a gareggiare nel DTM solo a partire dal weekend successivo al Lausitzring, non ha ricevuto alcun punto per questo risultato. Nelle gare successive, Holzem si è sempre trovato in fondo allo schieramento con Alessio Deledda e non ha ottenuto punti.

A causa della sua scarsa esperienza nelle corse automobilistiche - prima di entrare nel DTM, Holzem ha disputato solo una stagione nell'ADAC GT4 Germany, che ha concluso al 40° posto assoluto insieme al fratello gemello Juliano - inizialmente non era idoneo a partecipare al DTM. Partecipando al GTC e all'ADAC GT Masters, Holzem ha dimostrato di saper gestire un'auto GT3 in situazioni di gara. Dopo la partenza come ospite del DTM al Nürburgring, Holzem ha ricevuto anche l'autorizzazione completa per il DTM dall'ADAC.

Ma Holzem passerà ora alle gare LMP3?

Insieme al fratello gemello Juliano Holzem, il 19enne parteciperà al weekend di gara della Prototype Winter Series. I due Holzem guideranno un prototipo Duqueine D08 LMP3 di Rinaldi Racing nella nuova serie organizzata da GEDLICH Racing. La serie è considerata una base di prova perfetta per i piloti e i team che vogliono prepararsi alla stagione estiva europea in condizioni di gara, il che potrebbe indicare un passaggio di Sandro Holzem alle gare LMP3.