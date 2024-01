Irá o piloto do DTM Sandro Holzem mudar para as corridas de LMP3?

Sandro Holzem disputou a segunda metade da época de 2023 do DTM num BMW M4 GT3. Irá agora mudar para as corridas de LMP3? Vai competir na Prototype Winter Series no Estoril, juntamente com o seu irmão gémeo.

Sandro Holzem fez parte do grupo de participantes da série de corridas mais conhecida da Alemanha, na participação do DTM em Nürburgring. O jovem de 19 anos de Polch conduziu um BMW M4 GT3 para o Projeto 1.

No caos da chuva da segunda corrida em Eifel, ele foi o melhor piloto da BMW na 14ª posição, também porque foi o único piloto do M4 GT3 a não cometer um erro na escolha dos pneus. No entanto, como só participou no fim de semana de corrida como convidado e só foi autorizado a competir no DTM a partir do fim de semana de corrida seguinte em Lausitzring, não recebeu quaisquer pontos por este resultado. Nas corridas que se seguiram, Holzem encontrou-se normalmente no fundo do pelotão com Alessio Deledda e não marcou pontos.

Devido à sua falta de experiência no automobilismo - antes de entrar no DTM, Holzem apenas disputou uma época no ADAC GT4 Alemanha, na qual terminou em 40º lugar à geral, juntamente com o seu irmão gémeo Juliano - inicialmente não era elegível para competir no DTM. Ao competir no GTC e no ADAC GT Masters, Holzem provou que conseguia lidar com um carro GT3 em situações de corrida. Após a partida como convidado do DTM em Nürburgring, Holzem também recebeu a autorização total do DTM por parte da ADAC.

Mas será que Holzem vai agora mudar para as corridas LMP3?

Juntamente com o seu irmão gémeo Juliano Holzem, o jovem de 19 anos vai participar no fim de semana de corrida da Prototype Winter Series. Os dois Holzem vão conduzir um protótipo Duqueine D08 LMP3 da Rinaldi Racing na recém-criada série de corridas organizada pela GEDLICH Racing. A série de corridas é considerada como a base de testes perfeita para pilotos e equipas que pretendam preparar-se para a época de verão europeia em condições de corrida, o que poderá indicar uma mudança de Sandro Holzem para as corridas de LMP3.