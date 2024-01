Le programme DTM de Comtoyou Racing reste incertain

Depuis des semaines, on spécule sur le fait de savoir si Comtoyou Racing participera au DTM avec Aston Martin en plus du GT World Challenge Europe. Mais l'équipe hésite entre un programme en DTM et en GT Open.

De nombreux fans de DTM souhaitent voir une équipe Aston Martin participer à la saison 2024 de DTM. C'est pourquoi les spéculations vont bon train sur l'arrivée de l'équipe belge Comtoyou Racing dans la série de courses. Les Belges passeront chez Aston Martin pour la saison 2024.

Le programme principal de l'équipe sera le GT World Challenge Europe. Après avoir été la première équipe cliente à tester la nouvelle Aston Martin Vantage GT3, l'équipe a annoncé qu'elle prendrait le départ de cette série de courses SRO de haut niveau avec trois voitures.

Le premier pilote confirmé dans le GT World Challenge Europe est l'ancien pilote de motocross Matisse Lismont.

Mais en plus du programme dans la plus importante et la plus grande série de courses GT du monde, l'équipe souhaiterait s'engager dans une deuxième série de courses. Mais pour l'instant, on ne sait pas encore dans quel championnat cela se fera.

Le directeur de l'équipe, Jean-Michel Baert, a annoncé à nos confrères français d'Endurance-Info que le DTM est une option pour le deuxième programme de Comtoyou Racing. L'autre option pour l'écurie de Waterloo, en Belgique, est un programme dans un autre championnat continental de GT3 : l'International GT Open.