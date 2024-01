Il programma del Comtoyou Racing per il DTM non è ancora chiaro

Molti fan del DTM vorrebbero vedere un programma di team Aston Martin nella stagione 2024 del DTM, ed è per questo che ci sono state ripetute speculazioni sull'ingresso del team belga Comtoyou Racing nella serie di corse. I belgi passeranno ad Aston Martin per la stagione 2024.

Il programma principale del team sarà il GT World Challenge Europe. Dopo essere stato il primo team di clienti a completare un test con la nuova Aston Martin Vantage GT3, il team ha annunciato che gareggerà con tre vetture nella serie di gare SRO di alto livello.

Il primo pilota confermato nel GT World Challenge Europe è l'ex pilota di motocross Matisse Lismont.

Tuttavia, oltre al programma nella più grande e importante serie di gare GT del mondo, il team vorrebbe partecipare a una seconda serie di gare. Tuttavia, non è ancora chiaro in quale campionato si tratterà.

Il capo del team Jean-Michel Baert ha dichiarato ai colleghi francesi di Endurance-Info che il DTM è un'opzione per il secondo programma di Comtoyou Racing. L'altra opzione per la squadra di Waterloo, in Belgio, è un programma in un'altra serie continentale di gare GT3: l'International GT Open.