O programa DTM da Comtoyou Racing ainda não está definido



por Jonas Plümer - Automatic translation from German

Comtoyou Racing

Há semanas que se especula se a Comtoyou Racing também irá competir com a Aston Martin no DTM, juntamente com o GT World Challenge Europe. No entanto, a equipa está indecisa entre um programa no DTM e no GT Open.

SPEEDWEEK.COM fornece este artigo traduzido sem publicidade.