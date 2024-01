Le directeur technique Marius Avemarg quitte Toksport WRT

Après sept années passées ensemble, le directeur technique Marius Avemarg, très apprécié dans le paddock pour ses compétences, quitte Toksport WRT. Avec l'équipe de Quiddelbach, Avemarg a remporté des succès dans l'ADAC GT Masters, le GT World Challenge Europe et le DTM. Il a également remporté le titre de la Prototype Cup Germany avec l'écurie en 2022.

"Merci beaucoup à Toksport WRT pour ces sept années fantastiques. Il est temps de relever de nouveaux défis et de faire mes adieux. Je vous remercie pour la confiance que vous m'avez accordée pendant ces années et pour le succès que nous avons connu ensemble. Ce n'est pas un adieu. C'est un "à plus tard". Merci aux coureurs avec lesquels j'ai eu l'occasion de travailler. Mais je tiens particulièrement à remercier Emre Buyukbayrak, Seyhun Duru et Serkan Duru. Je suis sûr que nous partagerons à nouveau la route à l'avenir", a déclaré Avemarg via Instagram.

Toksport WRT a engagé deux Porsche 911 GT3 R dans le DTM en 2023. Tim Heinemann était en tête du classement général après le début de la saison à Oschersleben. Christian Engelhart a d'abord pris place dans la deuxième voiture, mais malgré une victoire lors de l'ouverture de la saison à Oschersleben, la collaboration a pris fin après quatre week-ends de course. La deuxième moitié de la saison, Marvin Dienst a roulé dans la deuxième voiture de l'équipe de Quiddelbach.

On ne sait pas encore si l'équipe basée dans l'Eifel continuera à participer au DTM en 2024. En décembre, l'équipe a déclaré qu'elle y travaillait dur. Mais il n'est pas encore officiellement communiqué si ce travail a été couronné de succès.