Il direttore tecnico Marius Avemarg lascia il Toksport WRT

Dopo sette anni di collaborazione, il direttore tecnico Marius Avemarg, molto apprezzato nel paddock per le sue capacità, lascia Toksport WRT. Con la squadra di Quiddelbach, Avemarg ha ottenuto successi nell'ADAC GT Masters, nel GT World Challenge Europe e nel DTM. Con la squadra ha vinto anche il titolo della Prototype Cup Germany nel 2022.

"Grazie mille a Toksport WRT per i suoi sette anni fantastici. È tempo di affrontare nuove sfide e di dire addio. Vi ringrazio per la fiducia che avete riposto in me in questi anni e per il successo che abbiamo avuto insieme. Non è un addio. È un arrivederci. Grazie ai piloti con cui ho avuto l'opportunità di lavorare. Ma soprattutto vorrei ringraziare Emre Buyukbayrak, Seyhun Duru e Serkan Duru. Sono sicuro che condivideremo di nuovo la strada in futuro", ha dichiarato Avemarg via Instagram.

Toksport WRT ha iscritto due Porsche 911 GT3 R al DTM nel 2023. Tim Heinemann guida la classifica generale dopo l'apertura della stagione a Oschersleben. Christian Engelhart ha inizialmente preso posto nella seconda vettura, ma nonostante la vittoria all'esordio stagionale a Oschersleben, la collaborazione si è conclusa dopo quattro weekend di gara. Marvin Dienst ha guidato la seconda metà della stagione sulla seconda vettura del team di Quiddelbach.

Non è ancora chiaro se il team con sede nella regione dell'Eifel continuerà a competere nel DTM nel 2024. A dicembre, il team ha dichiarato che stava lavorando sodo su questo aspetto. Tuttavia, non è ancora stato comunicato ufficialmente se questo lavoro sia stato coronato da successo.