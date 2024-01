O Diretor Técnico Marius Avemarg deixa a Toksport WRT

Após sete anos juntos, o diretor técnico Marius Avemarg, que é altamente considerado no paddock pelas suas competências, vai deixar a Toksport WRT. Juntamente com a equipa de Quiddelbach, Avemarg alcançou o sucesso no ADAC GT Masters, no GT World Challenge Europe e no DTM. Também ganhou o título da Prototype Cup Germany com a equipa de corrida em 2022.

"Muito obrigado à Toksport WRT por sete anos fantásticos. Chegou a altura de enfrentar novos desafios e dizer adeus. Obrigado pela confiança que depositaram em mim ao longo destes anos e pelo sucesso que tivemos juntos. Não é um adeus. É um até logo. Obrigado aos condutores com quem tive a oportunidade de trabalhar. Mas gostaria de agradecer especialmente a Emre Buyukbayrak, Seyhun Duru e Serkan Duru. Estou certo de que voltaremos a partilhar a estrada no futuro", afirmou Avemarg através do Instagram.

A Toksport WRT inscreveu dois Porsche 911 GT3 Rs no DTM em 2023. Tim Heinemann liderou a classificação geral após a abertura da época em Oschersleben. Christian Engelhart sentou-se inicialmente no segundo carro, mas apesar de uma vitória na abertura da época em Oschersleben, a parceria terminou após quatro fins-de-semana de corrida. Marvin Dienst conduziu a segunda metade da época no segundo carro da equipa de Quiddelbach.

Ainda não é claro se a equipa sediada na região de Eifel vai continuar a competir no DTM em 2024. Em dezembro, a equipa afirmou que estava a trabalhar arduamente nesse sentido. No entanto, ainda não foi comunicado oficialmente se este trabalho foi coroado de êxito.