¿Quién es quién? Libro de Klaus Ludwig con error cardinal

400 fotos, muchos coches de carreras y caras, pero ni una sola línea de imagen. La biografía de Ludwig "Jagdszenen" se presentó a la prensa en enero de 1999, cuando las ventas ya estaban en pleno apogeo.

Las fotos, la mayoría en color, procedían del archivo del fotógrafo de carreras Ferdi Kräling, y Klaus Ludwig también aportó material fotográfico privado.

"¿Y dónde están ahora las líneas de fotos?", me preguntó un colega con suficiencia. Inmediatamente le remití a Ferdi. Él era el responsable de seleccionar las imágenes, planificar y maquetar la obra, mientras que yo, como autor, me encargaba del texto. Para Ferdi y para mí también era la primera vez que producíamos un libro.

Cuando llegó el momento de la aprobación final antes de entrar en imprenta, pregunté discretamente por qué no había espacio para las líneas de imagen en ninguna parte de la maquetación.



Ferdi K. respondió: "No las necesitamos, los fans saben de todos modos quién y qué hay en las fotos".



Mi primer redactor jefe ya me había amonestado hace 30 años, cuando me incorporé a la redacción de Auto Zeitung en Colonia: "Y por favor: ninguna foto sin pie de foto".



Me consternó comprobar que mi objeción había sido rechazada. En efecto, el libro se imprimió sin un solo pie de foto.



Pero incluía una detallada sección de estadísticas con todas las salidas de Ludwig y los resultados individuales de 1973 a 1998.



Ferdi y yo todavía nos reímos de nuestra metedura de pata.



El libro fue publicado por Motor Presse Verlag para acompañar la despedida oficial de Klaus de las carreras, ya que terminó su última temporada en 1998 como Campeón del Mundo de GT con Mercedes. Klaus dictó toda la información personal necesaria de camino a las celebraciones del aniversario de Mercedes en un viaje en tren ICE de Bonn a Stuttgart.



El libro no fue una producción por encargo, sino más bien un asunto del corazón. Todos los implicados se pusieron manos a la obra con gran entusiasmo y, en menos de cuatro semanas, la maqueta terminada con texto y fotos estaba sobre la mesa.



Ferdi, con la ayuda activa de Klaus, se había encargado él mismo de la publicidad, y Ferdi y yo compartíamos los costes de producción y los ingresos de las ventas.



Klaus había renunciado a su parte de los beneficios y sólo pedía un contingente mayor de libros.



Por cierto, Klaus recayó tras la publicación de su "libro de retiro" y completó una última temporada completa del DTM con Mercedes en 2000. En el circuito de Sachsenring, a la orgullosa edad de 50 años, consiguió incluso otra doble victoria y aún así logró terminar tercero en la clasificación final del año.



Para entonces, la edición de su libro, de 3.000 ejemplares a 49,80 marcos alemanes (unos 25 euros) cada uno, hacía tiempo que se había agotado. Hoy, el título se cotiza en Internet a precios de coleccionista.