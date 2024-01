Who is Who ? Livre de Klaus Ludwig avec erreur cardinale

400 photos, beaucoup de voitures de course et de visages - mais pas une seule ligne de photo. En janvier 1999, la biographie de Ludwig "Jagdszenen" a été présentée à la presse et la vente battait déjà son plein.

Les photos, en grande partie en couleur, provenaient des archives du photographe de course Ferdi Kräling, et Klaus Ludwig a également apporté du matériel photographique privé.

"Et où sont les lignes de photos ?", m'a demandé un collègue avec malice. Je l'ai immédiatement renvoyé à Ferdi. C'est à lui qu'incombaient le choix des photos, la planification et la mise en page de l'œuvre, tandis que j'étais responsable du texte en tant qu'auteur. Pour Ferdi et moi, c'était aussi une première en matière de production de livres.

Au moment de la vérification finale avant l'impression, j'ai demandé discrètement à la ronde pourquoi il n'y avait pas de place pour les lignes d'images dans toute la mise en page.



Réponse de Ferdi K. : "Nous n'en avons pas besoin, les fans savent de toute façon qui et ce que l'on voit sur les photos".



Pourtant, il y a 30 ans déjà, mon premier rédacteur en chef m'avait mis en garde lors de mon entrée en fonction à la rédaction de l'Auto Zeitung à Cologne : "Et s'il vous plaît - pas de photo sans ligne d'illustration".



Consterné, j'ai donc pris acte du fait que mon objection avait été balayée. Le livre a effectivement été imprimé sans une seule légende de photo.



En revanche, il contient une partie statistique détaillée avec tous les départs de Ludwig et les résultats individuels de 1973 à 1998.



Ferdi et moi rions encore aujourd'hui de notre faux-pas de l'époque.



L'ouvrage est paru à l'époque chez Motor Presse Verlag pour accompagner les adieux officiels de Klaus à la course automobile, qui a terminé sa dernière saison 1998 avec Mercedes en tant que champion du monde GT. Tout ce qui était encore nécessaire en termes d'informations personnelles a été dicté par Klaus sur le chemin de la célébration de l'anniversaire de Mercedes, lors d'un voyage en train dans l'ICE de Bonn à Stuttgart.



Le livre n'était pas une production de commande, mais plutôt une affaire de cœur. Tous les participants se sont mis au travail avec beaucoup d'enthousiasme et, en moins de quatre semaines, la mise en page, le texte et les photos étaient sur la table.



Ferdi, avec l'aide active de Klaus, s'est occupé lui-même de la publicité, tandis que Ferdi et moi nous sommes partagés les coûts de production et les recettes des ventes.



Klaus avait renoncé à sa propre participation aux bénéfices et avait simplement demandé un plus grand contingent de livres.



Klaus a d'ailleurs rechuté après la parution de son "livre de retraite" et a effectué une dernière saison complète de DTM avec Mercedes en 2000. A l'âge de 50 ans, il a même réussi un nouveau doublé au Sachsenring et s'est classé troisième au classement final de l'année.



À cette époque, son livre tiré à 3 000 exemplaires au prix de 49,80 marks (environ 25 euros) était déjà épuisé depuis longtemps. Aujourd'hui, le titre se négocie sur Internet à des prix d'amateur.