Chi è Chi? Libro di Klaus Ludwig con errore cardinale

400 foto, tante auto da corsa e tanti volti, ma nemmeno una riga di immagine. La biografia di Ludwig "Jagdszenen" è stata presentata alla stampa nel gennaio 1999, mentre le vendite erano già in pieno svolgimento.

Le foto, per lo più a colori, provenivano dall'archivio del fotografo di corse Ferdi Kräling, e anche Klaus Ludwig contribuì con materiale fotografico privato.

"E dove sono ora le linee fotografiche?", mi chiese compiaciuto un collega. L'ho subito indirizzato a Ferdi. Lui era responsabile della selezione delle immagini, della pianificazione e dell'impaginazione dell'opera, mentre io, come autore, ero responsabile del testo. Per me e Ferdi era anche la prima volta che producevamo un libro.

Quando è arrivato il momento dell'approvazione finale prima di andare in stampa, ho chiesto con discrezione perché non c'era spazio per le righe delle immagini in nessun punto dell'impaginazione.



Ferdi K. mi rispose: "Non ne abbiamo bisogno, tanto i fan sanno chi e cosa c'è nelle immagini".



Il mio primo caporedattore mi aveva già ammonito 30 anni fa, quando entrai a far parte della redazione di Auto Zeitung a Colonia: "E per favore, niente foto senza didascalia".



Con sgomento mi resi conto che la mia obiezione era stata respinta. Il libro fu effettivamente stampato senza una sola didascalia.



Ma includeva una dettagliata sezione di statistiche con tutte le partenze di Ludwig e i risultati individuali dal 1973 al 1998.



Ferdi e io possiamo ancora ridere di cuore dei nostri errori di allora.



Il libro è stato pubblicato da Motor Presse Verlag per accompagnare l'addio ufficiale alle corse di Klaus, che nel 1998 ha concluso la sua ultima stagione come campione del mondo GT con la Mercedes. Klaus dettò tutte le informazioni personali necessarie durante il viaggio verso le celebrazioni dell'anniversario della Mercedes, su un treno ICE da Bonn a Stoccarda.



Il libro non è stato realizzato su commissione, ma è stato un affare di cuore. Tutte le persone coinvolte si sono messe al lavoro con grande entusiasmo e in meno di quattro settimane il layout finito con testi e foto era sul tavolo.



Ferdi, con l'aiuto attivo di Klaus, si era occupato personalmente della pubblicità, e Ferdi e io ci eravamo divisi i costi di produzione e i proventi delle vendite.



Klaus aveva rinunciato alla sua parte di profitto e aveva chiesto solo un contingente maggiore di libri.



Tra l'altro, dopo la pubblicazione del suo "libro del ritiro", Klaus ha avuto una ricaduta e ha disputato un'ultima stagione completa del DTM con la Mercedes nel 2000. Al Sachsenring, all'orgogliosa età di 50 anni, riuscì persino a ottenere un'altra doppia vittoria e a piazzarsi terzo nella classifica di fine anno.



A quel punto, l'edizione del libro in 3.000 copie a 49,80 marchi tedeschi (circa 25 euro) era già esaurita da tempo. Oggi il titolo è venduto su Internet a prezzi da collezione.