Quem é quem? Livro de Klaus Ludwig com erro cardinal

400 fotografias, muitos carros de corrida e caras - mas nem uma única linha de imagem. A biografia Ludwig "Jagdszenen" foi apresentada à imprensa em janeiro de 1999, quando as vendas já estavam em pleno andamento.

As fotografias, na sua maioria a cores, provêm do arquivo do fotógrafo de corridas Ferdi Kräling e Klaus Ludwig também contribuiu com material fotográfico privado.

"E onde estão agora as linhas de fotografia?", perguntou-me um colega, presunçoso. Remeti-o imediatamente para o Ferdi. Ele foi responsável pela seleção das imagens, pelo planeamento e pela apresentação da obra, enquanto eu, enquanto autor, fui responsável pelo texto. Para o Ferdi e para mim, foi também a primeira vez que produzimos um livro.

Quando chegou a altura da aprovação final antes da impressão, perguntei discretamente porque é que não havia espaço para as linhas de imagem em nenhuma parte da paginação.



Ferdi K. respondeu: "Não precisamos delas, os fãs já sabem quem e o que está nas fotografias".



O meu primeiro chefe de redação já me tinha avisado, há 30 anos, quando entrei para a redação do Auto Zeitung em Colónia: "E, por favor, nenhuma fotografia sem legenda".



Foi com consternação que percebi que a minha objeção tinha sido rejeitada. De facto, o livro foi impresso sem uma única legenda.



Mas incluía uma secção de estatísticas detalhada com todas as partidas de Ludwig e resultados individuais de 1973 a 1998.



O Ferdi e eu ainda nos rimos muito da nossa gafe na altura.



O livro foi publicado pela Motor Presse Verlag para acompanhar a despedida oficial de Klaus das corridas, uma vez que ele terminou a sua última época em 1998 como Campeão do Mundo de GT com a Mercedes. Klaus ditou toda a informação pessoal que era necessária a caminho das celebrações do aniversário da Mercedes, numa viagem de comboio no ICE de Bona para Estugarda.



O livro não foi uma produção encomendada, mas sim um assunto do coração. Todos os envolvidos puseram mãos à obra com grande entusiasmo e, em menos de quatro semanas, o layout acabado com texto e fotografias estava na mesa.



O Ferdi, com a ajuda ativa do Klaus, tratou ele próprio da publicidade, e eu e o Ferdi partilhámos os custos de produção e as receitas da venda.



Klaus renunciou à sua parte dos lucros e pediu apenas um maior número de livros.



Por acaso, Klaus teve uma recaída após a publicação do seu "livro de reforma" e completou uma última época completa do DTM com a Mercedes em 2000. Em Sachsenring, com a orgulhosa idade de 50 anos, conseguiu mesmo outra dupla vitória e ainda terminou em terceiro lugar na classificação final do ano.



Nessa altura, a edição de 3.000 exemplares do seu livro, a 49,80 marcos alemães (cerca de 25 euros) cada, já estava esgotada há muito tempo. Atualmente, o título é comercializado na Internet a preços de coleção.