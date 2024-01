Chasse aux places de départ du DTM eSports Championship

Vendredi, 64 pilotes se disputeront une place sur la grille de départ du DTM eSports Championship lors de la première course éliminatoire. Retransmission en direct le vendredi soir avec commentaires en anglais sur YouTube.

Qui participera au DTM eSports Championship 2024 ? Les meilleurs SimRacers d'Europe se disputeront les 32 places permanentes de la série dotée d'un prix de 50.000 euros lors de deux courses Shoot-Out le 19 janvier et le 2 février. La première chance se présentera le vendredi 19 janvier prochain à partir de 19h15 lors du Shoot-Out 1 sur le circuit virtuel d'Oschersleben. Au cours de trois courses au total sur la plateforme de SimRacing RaceRoom, 16 des 32 places de départ permanentes seront attribuées.

Auparavant, 64 pilotes se sont assurés une place pour la compétition éliminatoire du vendredi grâce à un temps au tour rapide. Parmi eux, de nombreuses grandes équipes d'eSports qui souhaitent qualifier leurs pilotes pour la saison de DTM eSports : Mouz, Coanda, Williams, Dörr Esports, R8G Esports de l'ancien pilote de Formule 1 Romain Grosjean, Fordzilla et Veloce. Pour la première fois, l'équipe Scuderia Ferrari Esports sera également en lice. Mais seuls 16 eSportifs pourront se qualifier vendredi soir pour le DTM eSports Championship 2024.

En deux manches, 32 pilotes disputeront d'abord une séance de qualification de 10 minutes. Ensuite, une course de 20 minutes permettra de départager les concurrents. Les six pilotes les plus rapides de chacune des deux manches peuvent respirer - ils sont directement qualifiés pour la saison 2024. Les pilotes classés de la septième à la vingt-deuxième position auront une deuxième chance. Ils se battront pour les quatre places restantes lors de la troisième manche.

Les 16 pilotes qualifiés s'affronteront avec les 16 autres participants victorieux du Shootout 2 (2 février) le 8 mars lors de l'ouverture de la saison sur le circuit virtuel du Norisring. Au total, six courses seront organisées. Le livestream du Shootout 1 débutera à 19h15 et sera retransmis en direct avec des commentaires en anglais sur le canal YouTube du DTM sous youtube.com/DTM.