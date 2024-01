Caccia ai posti di partenza nel Campionato DTM eSports

64 piloti si batteranno per un posto di partenza nel Campionato eSports DTM nella prima gara a eliminazione di venerdì. La gara sarà trasmessa in livestream venerdì sera con commento in inglese su YouTube.

Chi parteciperà al DTM eSports Championship 2024? I migliori SimRacers d'Europa si contenderanno i 32 posti di partenza permanenti della serie, che prevede un montepremi di 50.000 euro, in due gare di shoot-out il 19 gennaio e il 2 febbraio. La prima occasione sarà venerdì prossimo, 19 gennaio, dalle 19.15, nello Shoot-Out 1 sulla pista virtuale di Oschersleben. In un totale di tre gare sulla piattaforma di simulazione RaceRoom, verranno assegnati 16 dei 32 posti di partenza permanenti.

64 piloti si sono già assicurati un posto per la gara a eliminazione di venerdì con un giro veloce. Tra questi ci sono molti grandi team di eSports che vogliono qualificarsi per la stagione eSports del DTM con i loro piloti: Mouz, Coanda, Williams, Dörr Esports, R8G Esports dell'ex pilota di Formula 1 Romain Grosjean, Fordzilla e Veloce. Per la prima volta parteciperà anche il Team Esports della Scuderia Ferrari. Tuttavia, venerdì sera solo 16 piloti di eSports potranno qualificarsi per il DTM eSports Championship 2024.

In due turni, 32 piloti parteciperanno prima a una sessione di qualificazione di 10 minuti. La decisione sarà poi presa in una gara di 20 minuti. I sei piloti più veloci di ciascuno dei due turni possono tirare un sospiro di sollievo: si qualificano direttamente per la stagione 2024. I piloti nelle posizioni da 7 a 22 avranno una seconda possibilità. Lotteranno per i quattro posti rimanenti nel terzo round.

I 16 piloti qualificati, insieme ad altri 16 che hanno partecipato con successo allo Shootout 2 (2 febbraio), si sfideranno nella stagione inaugurale al Norisring virtuale l'8 marzo. In totale si disputeranno sei gare. La diretta streaming dello Shootout 1 inizierà alle 19:15 e sarà trasmessa in diretta con commento in inglese sul canale YouTube del DTM all'indirizzo youtube.com/DTM.