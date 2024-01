Caça aos lugares de partida no Campeonato DTM eSports

64 pilotos lutarão por um lugar à partida no Campeonato DTM eSports na primeira corrida de eliminação, na sexta-feira. Transmissão em direto na sexta-feira à noite com comentários em inglês no YouTube.

Quem vai correr no DTM eSports Championship 2024? Os melhores SimRacers da Europa vão disputar os 32 lugares de partida permanentes da série, que tem um prémio de 50.000 euros, em duas corridas de tiroteio a 19 de janeiro e 2 de fevereiro. A primeira oportunidade terá lugar na próxima sexta-feira, 19 de janeiro, a partir das 19h15, no Shoot-Out 1, na pista virtual de Oschersleben. Num total de três corridas na plataforma de simulação de corridas RaceRoom, serão atribuídos 16 dos 32 lugares de partida permanentes.

64 pilotos garantiram previamente um lugar para a competição de eliminação na sexta-feira com um tempo de volta rápido. Entre eles encontram-se muitas das principais equipas de eSports que pretendem qualificar-se para a época do DTM eSports com os seus pilotos: Mouz, Coanda, Williams, Dörr Esports, R8G Esports do antigo piloto de Fórmula 1 Romain Grosjean, Fordzilla e Veloce. A Scuderia Ferrari Esports Team também vai competir pela primeira vez. No entanto, apenas 16 pilotos de eSports se podem qualificar para o DTM eSports Championship 2024 na sexta-feira à noite.

Em duas rondas, 32 pilotos participarão primeiro numa sessão de qualificação de 10 minutos. A decisão será depois tomada numa corrida de 20 minutos. Os seis pilotos mais rápidos de cada uma das duas rondas podem respirar de alívio - qualificam-se diretamente para a época de 2024. Os pilotos nas posições sete a 22 terão uma segunda oportunidade. Lutarão pelos restantes quatro lugares na ronda 3.

Os 16 pilotos qualificados, juntamente com outros 16 participantes bem sucedidos no Shootout 2 (2 de fevereiro), irão competir entre si na abertura da época no Norisring virtual, a 8 de março. No total, serão realizadas seis corridas. A transmissão em direto do Shootout 1 terá início às 19:15 e será transmitida em direto com comentários em inglês no canal do DTM no YouTube em youtube.com/DTM.